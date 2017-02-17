限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（影音）閃照門解釋大會 邵雨薇死不認帳

2017/02/17 20:13

邵雨薇現場澄清放閃照根本不是大家想像那樣。（記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今晚全新迪奧癮誘超模漆光唇釉舉辦上市派對，現場就像「閃照門」解釋大會。先站在背板上的邵雨薇一提到情人節，就大喊：「我那天真的在工作。」接著她就開始像背課文一樣說：我一早起床就有拍攝工作，然後就一直拍戲到五點。他解釋自己平常就喜歡收集剪影照片，那天在IG發照只是覺得適合當天氣氛，所以就隨手做成明信片，沒想到引起軒然大波。

王子（左）跟曾之喬（右）兩人整晚都一直黏踢踢。（記者王文麟攝）

比起來另外一對放閃照的男女主角就顯得很甜蜜。曾之喬整晚都跟王子黏緊緊。曾之喬今晚出席派對選擇的是「小惡魔」唇色，她解釋因為拍戲飾演高中生幾乎都是大素顏，所以今天剛好有機會性感一下。曾之喬還說自己只要談戀愛就會「洗惡魔上身」，喜歡作弄自己喜歡的人，問起有沒有作弄王子？王子回答演戲的時候曾之喬就像小了十歲，只要一喊cut，馬上就回復成熟知性的模樣。至於閃照一事，兩人解釋就是剛好那一天覺得天氣很好、心情很好，所以拍了那樣的照片，不過王子情人節當天還是送了一束花給曾之喬，雖然王子說是「整人」，不過其實很浪漫啊！

相關新聞

推薦新聞
老公一句話 Ella爆氣：下胎自己生 老公一句話 Ella爆氣：下胎自己生
2017/02/17 13:05
捕獲野生宋仲基！化身「劉大尉」黑色勁裝遊泰國 捕獲野生宋仲基！化身「劉大尉」黑色勁裝遊泰國
2017/02/17 12:29
宣布出家後光速出書 女星「想死的這7年」揭演藝圈瘡疤 宣布出家後光速出書 女星「想死的這7年」揭演藝圈瘡疤
2017/02/17 12:17
《瑯琊榜2》氣場驚人 花絮曝光期待度飆高 《瑯琊榜2》氣場驚人 花絮曝光期待度飆高
2017/02/17 14:01
香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命 香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命
2017/02/17 18:01
（影音）深夜限定！波多野秀口技 無碼片讓網友想入非非 （影音）深夜限定！波多野秀口技 無碼片讓網友想入非非
2017/02/17 12:06
「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？ 「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？
2017/02/17 16:49
「我不想被綁住」 鄒倩琳淚崩離開中天 「我不想被綁住」 鄒倩琳淚崩離開中天
2017/02/17 14:03
四叉貓來看！你老公張孝全跟鄭秀文開心談愛 四叉貓來看！你老公張孝全跟鄭秀文開心談愛
2017/02/17 16:53
（影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她 （影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她
2017/02/17 17:35
一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥 一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥
2017/02/17 16:13
華仔出院倒數 打造無障礙住家讓輪椅通行 華仔出院倒數 打造無障礙住家讓輪椅通行
2017/02/17 12:42
賴琳恩婚前吻別的男人 陳乃榮看完崩潰 賴琳恩婚前吻別的男人 陳乃榮看完崩潰
2017/02/17 13:43
臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡 臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡
2017/02/17 14:36
越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模 越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模
2017/02/17 13:26
AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大 AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大
2017/02/17 14:35
《步步》十三爺要當爹了？ 妻凸肚回... 《步步》十三爺要當爹了？ 妻凸肚回...
2017/02/17 17:56
泳裝照首曝光！AKB台妞馬嘉伶 纖腰美腿誘人 泳裝照首曝光！AKB台妞馬嘉伶 纖腰美腿誘人
2017/02/17 14:22
逃出前夫暴力魔掌 白冰冰淚崩尋恩人 逃出前夫暴力魔掌 白冰冰淚崩尋恩人
2017/02/17 14:17
莊凱勛撞爛野狼機車 對方竟要他賠XX元 莊凱勛撞爛野狼機車 對方竟要他賠XX元
2017/02/17 18:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.