（影音）閃照門解釋大會 邵雨薇死不認帳

邵雨薇現場澄清放閃照根本不是大家想像那樣。（記者王文麟攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今晚全新迪奧癮誘超模漆光唇釉舉辦上市派對，現場就像「閃照門」解釋大會。先站在背板上的邵雨薇一提到情人節，就大喊：「我那天真的在工作。」接著她就開始像背課文一樣說：我一早起床就有拍攝工作，然後就一直拍戲到五點。他解釋自己平常就喜歡收集剪影照片，那天在IG發照只是覺得適合當天氣氛，所以就隨手做成明信片，沒想到引起軒然大波。

王子（左）跟曾之喬（右）兩人整晚都一直黏踢踢。（記者王文麟攝）

比起來另外一對放閃照的男女主角就顯得很甜蜜。曾之喬整晚都跟王子黏緊緊。曾之喬今晚出席派對選擇的是「小惡魔」唇色，她解釋因為拍戲飾演高中生幾乎都是大素顏，所以今天剛好有機會性感一下。曾之喬還說自己只要談戀愛就會「洗惡魔上身」，喜歡作弄自己喜歡的人，問起有沒有作弄王子？王子回答演戲的時候曾之喬就像小了十歲，只要一喊cut，馬上就回復成熟知性的模樣。至於閃照一事，兩人解釋就是剛好那一天覺得天氣很好、心情很好，所以拍了那樣的照片，不過王子情人節當天還是送了一束花給曾之喬，雖然王子說是「整人」，不過其實很浪漫啊！