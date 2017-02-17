賴解孵反應超快 甜言蜜語哄發怒Ella

藝人Ella（左）與老公賴斯翔感情甜蜜，羨煞眾人。（翻攝自Ella臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Ella」陳嘉樺與老公「賴解孵」賴斯翔感情甜蜜，時常在社群網站曬恩愛，去年Ella對外宣布懷孕，目前已停工專心待產，今日她在臉書透露她和老公說想再生個跟自己很像的女兒，被老公吐嘈「不就會很像男的」，讓她怒喊「下胎你自己生」，得知惹火愛妻的賴斯翔立刻在臉書討Ella歡心，但被粉絲笑說「來不及了」。

Ella因老公的吐嘈而爆怒，老公事後立刻用甜言蜜語哄愛妻。（翻攝自Ella臉書）

Ella從出道開始便以中性形象示人，即使現在開始留長髮展現女人味，無厘頭的個性依舊流露出男孩子氣，因此老公便以這點鬧她，但發現說錯話後賴斯翔在臉書上表示：「咦，我昨天不是說：啊，那不就會美若天仙，濃眉大眼，前突後翹，傾城傾國，渾身是勁，信愛成癮，氣質非凡嗎……」兩人對話笑翻網友，並笑說「解孵是不是沒有跪過鍵盤」。

Ella愛情事業兩得意，目前正專心待產。（翻攝自Ella臉書）

Ella與老公的好感情有目共睹，日前情人節雖然老公要加班，但還是按照慣例送她一豎花及一個擁抱，讓Ella甜喊「我嫁給了愛情」，粉絲們也感動的說「你們夫妻是世界上所有夫妻情侶的典範」。