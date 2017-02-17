限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

莊凱勛撞爛野狼機車 對方竟要他賠XX元

2017/02/17 18:51

許瑋甯（左）與莊凱勛片中有精彩對手戲。（穀得提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕導演程偉豪繼《紅衣小女孩》後，再推驚悚懸疑電影《目擊者》，故事是由飾演資深記者的莊凱勛，在開車返回報社的途中遇上車禍，而展開一連串的懸疑事件；而在真實生活中，莊凱勛也曾開車遇車禍，過程有驚無險。

《目擊者》劇情有多場驚險撞車戲，被問及是否有過親身經歷時，莊凱勛表示，曾在當兵的前一天，開車路上遇野狼騎士急煞，他反應不及從後面撞上，雙方車體都被撞爛，幸好騎士身手矯健、立刻跳車，完全沒有受偒。

莊凱勛在《目擊者》中，因一場車禍而展開一連串的懸疑事件。（穀得提供）莊凱勛（左）在《目擊者》中，因一場車禍而展開一連串的懸疑事件。（穀得提供）

警察來到車禍現場時，希望雙方自行和解，沒想到騎士剛好準備換機車，竟只叫莊凱勛賠200塊，讓他直呼有驚無險。不過，他在《目擊者》中的角色就沒這麼幸運，竟因一場車禍而捲入棘手的死亡事件。

《目擊者》故事講述李銘順、莊凱勛、許瑋甯分別飾報社長官與跑線記者，柯佳嬿是9年前一場車禍的受害者；故事以一名社會線記者莊凱勛在調查新聞時不幸發生車禍，這一撞卻意外串起9年前另一宗肇事逃逸的死亡車禍，9年前到底發生什麼事？車禍的目擊者與生還者究竟在害怕著什麼？

《目擊者》將於3月31日在台上映。

李淳在片中飾演警察。（穀得提供）許瑋甯在片中飾演記者。（穀得提供）

《目擊者》預告：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
小西瓜學測74級分 《百萬小學堂》其他成員現在變怎樣？ 小西瓜學測74級分 《百萬小學堂》其他成員現在變怎樣？
2017/02/17 10:43
方文琳單身10年談感情觀 「感謝你的守護」被疑有新歡 方文琳單身10年談感情觀 「感謝你的守護」被疑有新歡
2017/02/17 10:54
被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」 被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」
2017/02/17 15:15
女大生視訊聊天室公開DIY 口袋剩904元下海拍A片 女大生視訊聊天室公開DIY 口袋剩904元下海拍A片
2017/02/17 11:30
豬哥亮手術後狀況如何？謝金晶這麼說 豬哥亮手術後狀況如何？謝金晶這麼說
2017/02/17 14:01
（影音）深夜限定！波多野秀口技 無碼片讓網友想入非非 （影音）深夜限定！波多野秀口技 無碼片讓網友想入非非
2017/02/17 12:06
「我不想被綁住」 鄒倩琳淚崩離開中天 「我不想被綁住」 鄒倩琳淚崩離開中天
2017/02/17 14:03
「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害 「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害
2017/02/17 16:20
「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》 「羅密歐」暌違17年再合體？傳歐漢聲將加入《極限挑戰》
2017/02/17 17:24
林真亦嗑包飄乳香 6萬驚喜打動味蕾 林真亦嗑包飄乳香 6萬驚喜打動味蕾
2017/02/17 10:36
「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？ 「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？
2017/02/17 16:49
一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥 一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥
2017/02/17 16:13
華仔出院倒數 打造無障礙住家讓輪椅通行 華仔出院倒數 打造無障礙住家讓輪椅通行
2017/02/17 12:42
香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命 香港富豪老年腎衰竭 年燒6千萬包名醫24hr隨時待命
2017/02/17 18:01
（影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她 （影音）連俞涵升格好妹妹 李國毅不捨離開她
2017/02/17 17:35
賴琳恩婚前吻別的男人 陳乃榮看完崩潰 賴琳恩婚前吻別的男人 陳乃榮看完崩潰
2017/02/17 13:43
臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡 臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡
2017/02/17 14:36
（影音）鄭秀文裸體情趣 曝許志安愛洗衣板 （影音）鄭秀文裸體情趣 曝許志安愛洗衣板
2017/02/17 15:08
越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模 越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模
2017/02/17 13:26
AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大 AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大
2017/02/17 14:35
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.