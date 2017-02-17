莊凱勛撞爛野狼機車 對方竟要他賠XX元

許瑋甯（左）與莊凱勛片中有精彩對手戲。（穀得提供）



〔記者吳琬婷／台北報導〕導演程偉豪繼《紅衣小女孩》後，再推驚悚懸疑電影《目擊者》，故事是由飾演資深記者的莊凱勛，在開車返回報社的途中遇上車禍，而展開一連串的懸疑事件；而在真實生活中，莊凱勛也曾開車遇車禍，過程有驚無險。

《目擊者》劇情有多場驚險撞車戲，被問及是否有過親身經歷時，莊凱勛表示，曾在當兵的前一天，開車路上遇野狼騎士急煞，他反應不及從後面撞上，雙方車體都被撞爛，幸好騎士身手矯健、立刻跳車，完全沒有受偒。

莊凱勛在《目擊者》中，因一場車禍而展開一連串的懸疑事件。（穀得提供） 莊凱勛（左）在《目擊者》中，因一場車禍而展開一連串的懸疑事件。（穀得提供）

警察來到車禍現場時，希望雙方自行和解，沒想到騎士剛好準備換機車，竟只叫莊凱勛賠200塊，讓他直呼有驚無險。不過，他在《目擊者》中的角色就沒這麼幸運，竟因一場車禍而捲入棘手的死亡事件。

《目擊者》故事講述李銘順、莊凱勛、許瑋甯分別飾報社長官與跑線記者，柯佳嬿是9年前一場車禍的受害者；故事以一名社會線記者莊凱勛在調查新聞時不幸發生車禍，這一撞卻意外串起9年前另一宗肇事逃逸的死亡車禍，9年前到底發生什麼事？車禍的目擊者與生還者究竟在害怕著什麼？

《目擊者》將於3月31日在台上映。

李淳在片中飾演警察。（穀得提供） 許瑋甯在片中飾演記者。（穀得提供）

《目擊者》預告：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）