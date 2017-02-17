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阿喜揪王心凌一起崩壞 「白眼無極限」嚇壞網友

2017/02/17 19:18

阿喜（右）和王心凌（左）是同門師姐妹，2人因此結下好交情。（天喜娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王心凌和阿喜為同門師姐妹，日前2人參加經紀公司「天喜娛樂」春酒，不僅同台大唱那卡西，王心凌更直喊要幫阿喜介紹男朋友，可看出2人的好交情。春酒結束後，王心凌、JR、阿喜等藝人齊開直播拼人氣，調皮的阿喜藉此力邀王心凌翻白眼，2大女神的崩壞模樣逗樂大票粉絲。

阿喜（右）在直播時同框王心凌（左）翻白眼，2大女神PK白眼功力。（翻攝自阿喜臉書）

「天喜娛樂」日前舉辦春酒，旗下藝人王心凌、JR紀言愷、阿喜等人皆到場同桌吃飯，結束後眾人仍嗨不停，紛紛在臉書開直播，其中阿喜在直播中同框王心凌，2人不僅合唱睫毛彎彎，阿喜更自嘲「已經沒有人在注意我囉！」擅長扮鬼臉的阿喜也不放過這次機會，和王心凌一起大翻白眼，王心凌也不甘示弱直喊「我超會！」甜心教主難得崩壞，也引起粉絲關心「是不是喝多了？」

王心凌和男友姚元浩愛的甜蜜蜜，她也大方表示要幫阿喜介紹男朋友，關於愛情進度，2人則異口同聲表示今年都不會結婚生子，將繼續專心打拼事業。

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