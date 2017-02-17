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劉在錫蠟像今風光亮相 網友酸：只有眼鏡像

2017/02/17 18:39

南韓主持人劉在錫蠟像今亮相，卻被粉絲吐嘈完全不像。（翻攝自韓國me2day微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓高人氣主持人劉在錫，2010年成為熱播綜藝節目《Running Man》的其中一位主持人，充滿親和力的主持風格，讓他被稱為「國民MC」，日前首爾格雷萬蠟像館為他製作蠟像，成為南韓第一個被製作蠟像的綜藝人，超群地位可見一班，今日蠟像正式公開，引頸期盼的粉絲一看當場傻眼，吐嘈「除了眼鏡別的都不像」。

女星范冰冰蠟像讓粉絲覺得太驚悚。（翻攝自新民周刊微博）

劉在錫的蠟像製作足足花了6個月，格雷萬蠟像館為了真實呈現本人風采，進行了多像數據的測量，今日蠟像終於正式公開，劉在錫特地到場祝賀，還說「跟我一模一樣，真的嚇到了」，但粉絲並不領情，毫不客氣的說：「我也被嚇了一跳，怎麼那麼醜？」紛紛認為偶像被醜化了，直呼「本人帥多了」。

劉德華的蠟像無法展現出他的巨星風範。（翻攝自豆豆是個笨小孩微博）

明星被做成雕像時有所聞，跟本尊完全不像的也大有人在，中國女星范冰冰長相精緻，宛如洋娃娃的五官令人稱羨，但范冰冰的蠟像卻讓粉絲大吃一驚，表示「晚上會做噩夢吧」，另外「華神」劉德華的蠟像讓粉絲形容「根本是路人大叔」，巨星風采全失。

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