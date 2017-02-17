《步步》十三爺要當爹了？ 妻凸肚回...

袁弘（右）去年甜娶老婆張歆藝（左），古堡婚禮羨煞眾人。（翻攝自袁弘微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星袁弘過去演出夯劇《步步驚心》中俊美的「十三爺」人氣飆漲。去年5月和女星張歆藝在德國古堡浪漫完婚，不僅有高顏值伴郎彭于晏、胡歌，吳奇隆也攜伴劉詩詩到場祝賀，現場星光熠熠。2人何時產子也是常被關注的話題，日前張歆藝被拍到身穿寬鬆上衣且小腹微凸，引發外界猜測疑似有喜了。

張歆藝昨一身休閒裝扮且小腹微凸，疑似懷孕。（翻攝自袁弘微博）

據《新浪娛樂》報導，昨袁弘帶著老婆觀看NBA球賽，身為球迷的他坦言帶女神看場NBA是他在念書時的夢想，如今願望達成，他則幽默表示「沒想到女神是這個貨...」看似調侃仍流露出甜蜜愛意。而夫妻倆的合照中，張歆藝身穿灰色寬鬆洋裝，挺著微凸肚，引起不少網友猜測「好像懷孕了」同時紛紛替小倆口祝福。

今張歆藝在微博放上2張可愛女孩的P圖，並寫下「如果將來有個呂鵝（女兒），怎麼樣也得是這個樣子啊！」似乎是回應懷孕傳言。稍早，張歆藝的工作人員則在受訪時否認，並笑回可能只是過年期間變胖了啦！

張歆藝今早在微博發文，模糊回應懷孕一說。（翻攝自張歆藝微博）