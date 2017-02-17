（圖多）王心凌滑雪初體驗 五體投地趴雪地

王心凌衝北海道滑雪，對初體驗很滿意。（天晴提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕王心凌衝北海道二世谷滑雪，特地趕回台灣參加經紀公司的春酒，她談到：「一團6、7個人一起上課，教練分身乏術，結果反而大部分時間都是自己在摸索。」長年練舞的她運動神經發達，不過一開始為避免被纜車撞頭，敏捷的五體投地趴在雪地上，後來乾脆拚了衝出去嘗試，只花半天就學會，對初體驗很滿意。

JR（左起）、阿喜、王心凌與顏永烈，趁著春酒齊聚一堂。（天晴提供） 王心凌衝北海道滑雪，對初體驗很滿意。（天晴提供）

王心凌樂得在春酒分享滑雪經，同門的JR紀言愷、阿喜與顏永烈全到場，4位藝人難得齊聚一堂，加碼輪番開直播搞笑，讓粉絲看到藝人們私下放鬆的一面。

年前忙商演的王心凌，直到小年夜才回台灣，她趁空到北海道旅遊，透露今年會推出新單曲；JR則趕拍了2部電影，笑說剃一次平頭可以拍兩部電影，覺得很值得；剛拍完網路電影的阿喜，馬上又要拍攝新的偶像劇，特地以新染的髮色出席春酒。

王心凌衝北海道滑雪，對初體驗很滿意。（天晴提供） 王心凌衝北海道滑雪，對初體驗很滿意。（天晴提供） 王心凌衝北海道滑雪，對初體驗很滿意。（天晴提供） 王心凌衝北海道滑雪，對初體驗很滿意。（天晴提供）