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「公主咘」不怕沙了 愛上吊單槓？

2017/02/17 16:49

修杰楷抱著咘咘玩單槓，表情充滿父愛。（翻攝自修杰楷臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星修杰楷2015年與年長9歲的女星賈靜雯結婚，同年兩人女兒「咘咘」誕生，夫妻倆時常在社群網站分享女兒萌照，咘咘一雙圓滾滾的大眼睛及可愛笑容迷倒許多大明星及網友，被稱為「最小網紅」，先前賈靜雯曾透露咘咘不敢坐在沙堆中，但今天修杰楷在臉書PO出咘咘玩沙的可愛照片，甚至想把沙放進嘴裡，萌翻不少網友。

咘咘克服玩沙的恐懼，甚至想把沙塞進嘴裡。（翻攝自修杰楷臉書）

日前賈靜雯在臉書表示咘咘討厭雪、沙和草地，被修杰楷說是「公主病小孩」，還說要訓練咘咘，現在看來爸爸的訓練有方，今日修杰楷PO出咘咘坐在沙堆裡玩沙的照片，還抓起沙就想往嘴裡塞，讓修杰楷笑說「午餐就在沙堆中品嚐」，也PO出抱起咘咘玩單槓的照片，網友看了笑說：「跟修爸爸一樣愛運動。」

賈靜雯懷孕後身材依舊纖細，讓網友很羨慕。（翻攝自賈靜雯臉書）

賈靜雯與前夫孫志浩育有一女「梧桐妹」，而和修杰楷除了咘咘之外，現在肚子裡還有個8個月大的寶寶，日前夫妻倆把握待產前的時光至東京旅遊，懷有8個月身孕的她除了肚子隆起，四肢仍相當纖細，讓網友非常羨慕，也不禁讚嘆「全家都是高顏質」。

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