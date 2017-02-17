許瑋甯再當鬼后 疑裸半身辣曬「雪白美背」

許瑋甯和《紅衣》導演程偉豪2度合作的驚悚新作《目擊者》即將上映。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈後，前年首度挑戰驚悚電影《紅衣小女孩》，片中她演技大爆發，更憑該片入圍金馬獎，成為新一代鬼后。近期她將再度攜手《紅衣》導演程偉豪，推出新作《目擊者》，而日前釋出的預告片中，其中一幕出現上半身全裸的女人背影，引發網友猜測許瑋甯疑似全裸上陣。

預告片中出現「雪白美背」的神秘女子，監製唐在揚表示這幕是一場重要的戲。（翻攝自YouTube）

經比對後，美背主人疑似是許瑋甯。（翻攝自YouTube）

驚悚新片《目擊者》由許瑋甯、莊凱勛主演，劇情講述一名社會記者在調查過程中不幸發生車禍，且與9年前的死亡車禍環環相扣，氣氛懸疑緊張。在昨曝光的完整預告中，除了有許多驚心動魄的事故畫面及驚悚橋段外，有一幕出現上半身全裸、大曬雪白美背的女人背影，而經髮型和下一幕的五官比對，網友紛紛咬定是許瑋甯，意外掀起討論。

《目擊者》是許瑋甯第2次和導演程偉豪合作，相較於《紅衣》，許瑋甯坦言這次拍攝導演放鬆很多，還常常和莊凱勛聊到忘了時間。《目擊者》即將在3月31日全台上映，至於女神是否真的在片中辣曬美背，許瑋甯本人則神秘透露：「進電影院看就知道了！」