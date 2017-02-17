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金敏喜柏林依偎不倫導演 認關係親密片中台詞藏玄機

2017/02/17 15:55

金敏喜、洪尚秀不畏外界眼光，日前一同出席柏林影展。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕34歲南韓女星金敏喜去年與55歲人夫導演洪尚秀爆出不倫戀，2人合作新片《夜晚獨自一人的海灘》入圍第67屆柏林影展競賽單元，16日2人聯袂亮相柏林影展記者會及首映，洪尚秀除緊摟金敏喜腰拍照外，並自爆「關係親密」，絲毫不受外界評論影響。

洪尚秀出席柏林影展時，親密緊摟金敏喜。（翻攝自網路）

洪尚秀、金敏喜自從爆出不倫戀後，近8個月未出席公開場合，《夜晚獨自一人的海灘》中金敏喜飾演介入他人婚姻的女演員，被不少網友嘲諷根本是真實經歷。16日，2人出席記者會接受外媒提問，洪尚秀被問到該片是否取材自真實人生，他淡淡回應「所有導演或多或少都會將自己的真實人生，放進自己的作品裡」然而問到創作過程，他顯得大方許多，除透露片中所有台詞他都會跟金敏喜討論，幾乎是2人共同創作，並自爆「我們關係很親密」；記者會上，他也貼心當起金敏喜的翻譯，幫忙翻譯外媒問題，親密舉動被解讀為熱戀ing。

洪尚秀出席柏林影展時，不時幫身旁金敏喜翻譯外媒問題。（翻攝自網路）

值得一提的是，片中金敏喜有數句台詞都相當耐人尋味，金敏喜在片中介入他人婚姻，戀情受到不少阻礙，她在電影裡大喊「你們大部人都不配得到愛，你們不值得愛，也不懂愛」，被視為是對不倫戀的回應；而她過去曾與趙寅成、李秀赫等男星相戀，堪稱男神收割機，片中她的台詞卻是：「我現在再也不在乎男人的外表，長得帥的男人往往只靠臉，我過去玩過很多，所以我知道。現在我只想在死之前，把所有想做的事情全部做過一輪」，巧妙對應她現實生活的感情觀。

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