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一句「我是中國人」免費搭小黃 劉樂妍喜叫哥哥

2017/02/17 16:13

劉樂妍近期因強調自己是中國人，引發不少爭議。（翻攝自劉樂妍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉樂妍過去為團體「女F4」團長，近期因多次強調自己是中國人成為話題人物，雖然慘遭網友唾罵連連，她仍堅持自己的立場，甚至常常在臉書宣揚要和中國接軌。日前她在中國搭計程車時，因和導演講話時提到「我是中國人」，司機聽到後大方算她免費，讓她開心直呼「我以後都說給你聽！」

劉樂妍在計程車上因表明自己是中國人，讓司機直接算她免費。（翻攝自劉樂妍臉書）

劉樂妍昨工作結束後搭乘計程車回家，在車上和導演通電話時，導演先是已近期的風波規勸她「畢竟未來我們還是要回來台灣的，不要對媒體，立委的那麼衝。」她則依然不改口強調「我們是中國人」，這段對話讓小黃司機聽了十分感動，直接算她這趟免費，並感嘆「非常多的台灣人可以跟我們吃在一起、玩在一起，但是要聽到他們自己親口説一句「我是中國人」不容易！」一番交談也讓劉樂妍開心甜喊「哥哥，你喜歡的話，我以後可以每天早晚搭你車都説給你聽啦！」

劉樂妍自親中立場引發爭議後，近期轉往中國發展，日前她也曾透露剛到北京接不到工作的心酸，甚至一度絕望不知道能支持多久，至今她的發言仍遭罵聲不斷，但她依然堅持「做自己」。

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