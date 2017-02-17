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「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害

2017/02/17 16:20

日本女星石田百合子外表年輕，靠養身養顏美容。（翻攝自石田百合子Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日劇《月薪嬌妻》播出後在台日引起熱潮，女主角新垣結衣成為「全民老婆」，而男主角星野源也因該劇爆紅，他所演唱的主題曲更是掀起了一波「戀舞」旋風，除此之外，劇中飾演新垣結衣阿姨「小百合」的石田百合子也受到網友關注，47歲的她駐顏有術，站在28歲的新垣結衣身旁，兩人宛如姐妹。

石田百合子（左）與新垣結衣宛如姐妹。（翻攝自新垣結衣Instagram）

石田百合子保養有方，少女般的容貌被日媒譽為「奇蹟的47歲」，日前她在IG透露保持年輕的秘訣就是「養身」，她表示每天早晚都會喝一杯豆奶，能補充植物性蛋白質和保持美麗健康，她10年來維持體態的方法便是做皮拉提斯，她認為這是個很好的鍛鍊，至於最容易透露年齡的眼睛，她會以眼膜做局部的加強保養，對抗魚尾紋，她也說最重要的便是維持好心情，少皺眉頭，才能讓自己從裡到外都年輕。

由新垣結衣（右）及星野源（左）所主演的《月薪嬌妻》叫好又叫座，有望拍攝續集。（翻攝自惶心咦微博）

日前第91屆日劇學院賞公布得獎名單，《月薪嬌妻》榮獲7座獎項，包括最佳作品、女主角、男配角、女配角及導演等重要獎項，叫好又叫座的表現使該劇有望推出續集，讓粉絲們有機會可以看到「平匡夫婦」婚後的甜蜜生活。

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