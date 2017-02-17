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AKB台妞羞獻「初體驗」 爆和她拍泳裝壓力大

2017/02/17 14:35

「AKB48」馬嘉伶首次穿泳裝拍攝。（翻攝自AKB48臉書）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕「AKB48」台籍成員馬嘉伶去年底在日本度過20歲生日，並穿上大紅和服參加成人式活動。已成年的她，日前獻出「初體驗」，穿上泳裝拍攝，笑稱以前原本覺得穿泳裝很害羞，「但拍攝的時候反而覺得很開心」。

「AKB48」馬嘉伶首次穿泳裝拍攝。（翻攝自AKB48臉書）

馬嘉伶日前穿上白色流蘇泳裝，與成員茂木忍一同登上每月出刊的《AKB48新聞》，她表示原本對於泳裝拍攝覺得既緊張又害羞，但她成為「AKB48」成員已經1年，希望展現不同模樣給粉絲，終於下定決心挑戰，「拍攝的時候一點也不緊張，反而很開心」；然而成員茂木忍身材太好，讓她笑稱「一起拍攝壓力好大」。

而相當擅長料理的她，經常在網路直播影片中，展現好手藝，包括玉子燒、布丁、巧克力、蛋餅等，並分享食譜，化身「小廚娘」；元宵節時更親手做了卡通造型「P助&兔兔」湯圓，卻自爆兔子斷耳又斷腳，甜笑表示要粉絲們別介意裝作沒看到。

「AKB48」馬嘉伶（左）讚茂木忍（右）身材好，一起拍攝泳裝很有壓力。（翻攝自AKB48臉書）

「AKB48」馬嘉伶（左）讚茂木忍（右）身材好。（翻攝自AKB48官方LINE）

「AKB48」馬嘉伶親自下廚秀手藝，做出卡通造型湯圓。（翻攝自AKB48官方LINE）

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