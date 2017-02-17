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被指設局偷拍 三級片豔星發毒誓「全家死！」

2017/02/17 15:15

陳雅倫外型豔麗，身材姣好，早年拍過多部三級片。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕50歲香港豔星陳雅倫自出道以來桃花未斷過，拍過多部三級片的她，在電影《危情》、《南洋十大邪術》中，有大膽裸露等激情演出，在當年影壇佔有一席之地，日前宣布與現年45歲、吳彥祖表哥Martin結婚，隨後被媒體拍到兩人在街頭挑逗、忘情擁吻，甜蜜畫面卻遭身旁友人認為，是她特意放消息請媒體偷拍，她為此大動怒火，除了在臉書發文炮轟，還以性命發毒誓，揚言若有做過的話「全家死」！

陳雅倫表示，在演藝圈打滾30年，遇過大風大浪，自詡是「烈女」，「我若做錯事必會勇於承擔，誠意道歉！但千萬不能冤枉我」，她強調沒有放任何消息給媒體，並以全家人性命發毒誓，「若我做過，全家死！」

陳雅倫（右）今年將與吳彥祖表哥Martin（左）完婚。（翻攝自微博）

陳雅倫激動地說：「我可以説出最惡毒的誓言，就知道我是何等憤怒和失望！你竟完全不分是非黑白，就把所有責任怪到我身上？我超失望你處事的方式和態度，極生氣你對我的不信仼！」雖沒透露是被誰冤枉，但可以感受到她心中憤怒，最後則向笑裡藏刀、造謠生事的小人喊話：「全給我『滾』，給我捉到，必定碎屍萬斷！」

陳雅倫發文砲轟造謠者，還以性命發毒誓，揚言若有做過的話「全家死！」（翻攝自臉書）

陳雅倫（左）早期在電影《危情》中，有不少裸露床戲。（翻攝自網路）

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