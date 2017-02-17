臉書現場直播到一半 電台主持人遭槍殺身亡

多明尼加共和國的電台主持人路易斯曼紐麥迪納，14日在邊直播邊主持時，不幸遭槍殺身亡。（合成圖，翻攝自路易斯曼紐麥迪納臉書）

〔記者陳昱均／綜合報導〕多明尼加共和國在14日情人節，發生了一起十分駭人的槍殺案，電台主持人路易斯曼紐麥迪納（Luis Manuel Medina）當天正在首都聖多明哥的FM 103.5電台主持自己的節目《Milenio Caliente》時，竟不幸遭槍殺身亡，而這全過程也都被他正在直播中的臉書全程紀錄下來。

路易斯曼紐麥迪納平常在電台主持播報時，就有會把手機開著一邊以臉書直播來紀錄當天狀況的習慣，不料這卻成了他最後身影的紀錄，從影片中可以看到他在播報到一半時，外頭突然傳來數聲明顯的槍響，讓路易斯曼紐麥迪納瞬間愣住，而這也瞬間也都透過直播播出，畫面到此就卡掉；後來就傳出路易斯曼紐麥迪與電台台長都在當天的被射殺不治身亡，而一名女秘書則因重傷被送入當地的醫院去進行手術。

因為路易斯曼紐麥迪納平常有邊主持邊開臉書直播的習慣，但這卻成了他生前最後被紀錄下來的身影。（翻攝自路易斯曼紐麥迪納臉書）

據悉，路易斯曼紐麥迪很可能是因為在節目中公開抱怨當地一座保護區的湖受到嚴重汙染，才會被報復性槍殺，而目前警方已經逮捕3名可能的嫌疑犯，但還沒有人遭到起訴，多明尼加司法部長羅德里格斯（Jean Rodriguez）對此表達了哀悼之情，會盡全力查出真相，目前該案仍在調查當中。

當地警方目前仍在對該案進行調查當中，有人則認為路易斯曼紐麥迪納是因為在節目中抱怨當地一座受保護的湖受到嚴重汙染，才會被報復性槍殺。（翻攝自路易斯曼紐麥迪納臉書）

路易斯曼紐麥迪納生前最後身影影片：〈影片取自路易斯曼紐麥迪納臉書，如遭移除敬請見諒〉