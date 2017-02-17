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解散15年 超級男孩公開合體大計畫！

2017/02/17 15:12

「超級男孩」在解散15年後，今年將會有合體計畫。（翻攝自NME）

〔記者陳昱均／綜合報導〕當今南韓樂壇的男子偶像團體當道、紅遍全世界，而這股風潮早在90年代的西洋樂壇就已開始，當時幾乎可說是男孩團體的天下，包括新好男孩（Backstreet Boys）、超級男孩（N’sync）、西城男孩（Westlife）等團，都創下一股瘋狂席捲全球的偶像熱潮。現今的樂壇天王賈斯汀，就是當時「超級男孩」的一員，該團在1995年創立，受到不少粉絲的喜愛，不過成軍僅7年，就在2002年宣告解散，令不少歌迷心碎。不過，最近卻傳出了好消息，因為前成員藍斯貝斯（Lance Bass）親口宣告5人在睽違15年後，又將有合作計畫了！

「超級男孩」當年也是西洋樂壇相當受歡迎的男孩團體之一。（翻攝自Entertainment Weekly）

最近藍斯貝斯在自家接受《Entertainment Tonight》訪問時，他就透露：「雖然我不確定我是否可以講出來，不過我們（超級男孩成員）正在進行一項計畫，預計將會為今年的聖誕專輯推出超酷的黑膠版本」；不僅如此，他也透露今年5人在好萊塢大道領取個人星星時，也會再次公開相聚，「我們決定要來一場約會」，還有即使已經解散15年，他們仍建立了一個共同的聊天群組，每天都有在聯絡聊天，展現出絕佳的兄弟情誼。

原本感情就相當好的5名成員，在團體解散後仍一直有聯絡。（翻攝自hellomagazine）

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