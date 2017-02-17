越吃越幼齒！才剛離了29歲嫩妻 馬克安東尼煞到21歲辣模

馬克安東尼（中）才與相差20歲的嫩妻香儂德利馬（左）離婚，就被爆迅速愛上21歲辣模瑪莉安娜道寧，開心享受新戀情中。（翻攝自9News、瑪莉安娜道寧Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕48歲葛萊美男歌手馬克安東尼，與現年29歲的嫩妻香儂德利馬（Shannon De Lima）在結婚2年後，於去年年底決定離婚，雖然並未公開分開的真正原因，但有人就揣測他或許是想追回在去年下半年互動頻繁的前妻「翹臀珍」珍妮佛羅培茲。不過，事實並非如此，因為不只珍妮佛羅培茲勾搭上小鮮肉德瑞克，馬克安東尼在離婚後也火速有了新歡，煞到了才21歲的辣模瑪莉安娜道寧（Mariana Downing），越吃越幼齒，感情生活過得十分精彩。

馬克安東尼（左）在去年底宣告已和香儂德利馬（右）結束彼此間的2年婚姻，走完所有法律程序後，雙方的離婚在13日正式生效。（翻攝自Heavy.com）

根據《TMZ》報導，馬克安東尼與前妻香儂德利馬的離婚協議，在走完法院流程後才剛於13日正式生效，但在真正恢復單身之前，馬克安東尼就已經跟辣模瑪莉安娜道寧交往數個月了，據悉2人是在一場晚餐派對上相遇的，友人爆料馬克安東尼在當下馬上就被瑪莉安娜道寧煞到，雙方在當晚就交換了電話號碼，而馬克安東尼在隔天就迫不及待地打給對方聯繫，自那時起就開始正式以戀人身份開始交往，目前小倆口已經一起到加勒比海度假過，女方也時常跟著馬克安東尼一起參加節目錄影，十分甜蜜恩愛，開心沉浸在新的春天中，心情完全不受離婚一事影響。

瑪莉安娜道寧擁有姣好臉蛋與身材，讓馬克安東尼在一場晚會上見到她後就馬上墜入愛河。（翻攝自瑪莉安娜道寧Instagram）