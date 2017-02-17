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劉亞仁拍打戲手狂抖還堅不用替身 讓電影PD好心疼

2017/02/17 11:06

劉亞仁2014年拍攝《辣手警探》的動作戲時，肩膀傷勢整個更加惡化，但他仍敬業完成演出。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男星劉亞仁因右肩舊傷，導致他幾次接受兵務廳的身體檢查時，兵役等級都得到了「7級」的保留判定，讓已經事先排開所有戲約、廣告等工作的他只得繼續苦苦等待下次檢查，服兵役的日期也因此一再推遲，被部份網友質疑是否想靠傷勢來逃兵役，對此他也親自發表了聲明，表達強烈服役意願，以及強調自己絕不會把肩傷拿來當成逃兵役的工具。現在劉亞仁的兵役與健康問題鬧得沸沸揚揚，讓曾與他合作、深知拍攝時劉亞仁有多敬業的電影PD十分心疼，昨天（16日）就跳出來為劉亞仁護航。

電影《辣手警探》的PD昨天在Instagram上發文揭露當時劉亞仁帶傷拍攝的內幕，力挺他到底。（翻攝自betanews）

與劉亞仁一起合作拍攝電影《辣手警探》的一位PD，昨天就在自己的Instagram上揭露劉亞仁當時負傷拍攝的實際狀況，他寫道：「在我的記憶中，劉演員肩膀的傷勢在電影《辣手警探》的拍攝過程中，是很令人揪心的，在最後和黃正民前輩一起拍攝打鬥戲時，手明明抖個不停，卻還是一直沒用替身去拍攝，對於他這份堅強的意志力，我真的無法忍得住我的謝意。」而對於劉亞仁現在遭部份有心人士指稱是想假藉傷勢來逃兵役的說法，該電影PD也義氣表示：「不論他人怎樣對你的肩膀做出無理的非難，我是無法那樣的」，並祝福劉亞仁的傷能夠趕緊痊癒，獨排眾議力挺劉亞仁到底。

該名電影PD揭露劉亞仁（右）在《辣手警探》與黃正民（左）拍攝打戲時，明明手都痛到在發抖，但卻堅持不用替身親自完成，十分敬業。（翻攝自Naver）

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