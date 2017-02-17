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古典音樂美少女爆紅拍電影 獲封「法國歐陽娜娜」

2017/02/17 09:55

《我是妳的眼》女主角亞莉克絲薇洛特外型亮麗、氣質清新。（安可提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕12歲的法國古典音樂美少女亞莉克絲薇洛特（Alix Vaillot），專精於小提琴，經常隨樂團四處巡演，因外型亮麗、氣質清新，獲邀跨界演出電影《我是妳的眼》女主角，人氣因此翻紅，堪稱「法國版歐陽娜娜」。

薇洛特就讀古典音樂學院，專長是小提琴、還組成一支小提琴與鋼琴的二重奏樂隊，卻無心插柳成為電影女主角。原來是媽媽發現電影在徵選小演員，抱著替女兒童年留個紀念的想法報名，沒想到薇洛特一試鏡就被欽點為女主角。

亞莉克絲薇洛特在片中飾演大提琴天才美少女。（安可提供）

薇洛特有8年小提琴表演資歷，但在電影中卻飾演大提琴天才美少女。由於兩種樂器指法、手型截然不同，薇洛特還為此苦練9個月，並狂看大提琴大師馬友友的表演影片揣摩，果然拉得有模有樣。

亞莉克絲薇洛特在片中飾演大提琴天才美少女。（安可提供）

《我是妳的眼》票房在法國表現不俗、大破10萬觀影人次，專業又投入的表演替亞莉克絲累積了不少影迷，但她仍獨鍾小提琴，並認為演戲一心二用太辛苦，仍決定先完成學業，繼續精進琴藝，期許將來能成為專業的小提琴演奏家。《我是妳的眼》2月17日在台上映。

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

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