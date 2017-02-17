因骨瘤推遲當兵 劉亞仁親自回應：負傷絕不是我逃役的工具

劉亞仁近期因兵役及健康問題受到相當大的關注。（翻攝自世界日報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓男星劉亞仁在今年10月正式步入30歲，已經到了該入伍服兵役的年齡，但他前後3次都未能通過軍方的身體檢查，兵役等級一直被判定為「保留」，讓他入伍的時程不斷被推遲，被部份對兵役問題十分敏感的南韓民眾質疑有「逃兵役」的嫌疑；而日前所屬經紀公司對外表示劉亞仁的傷勢遠比想像中嚴重，竟是罹患了骨瘤，雖然是良性的，也沒有嚴重到會影響日常生活的成度，但依然讓眾人十分吃驚，再次登上各大新聞版面。劉亞仁在昨天也終於對此親自做出回應，除了解說自己傷勢的狀況外，也對造成這麼大的輿論風波感到抱歉，而自己服兵役的意願依然十分強烈，不會輕易逃避。

劉亞仁日前爆出罹患骨瘤，目前仍為發病初期。（翻攝自朝鮮體育）

劉亞仁在昨天（16日）親自發表了一篇官方立場聲明，表示近期自己的兵役與健康問題鬧得沸沸揚揚，讓他覺得有必要向大眾還有關心的他人透明公開地交代關於自己應該履行的兵役義務及其相關的詳細事項，解釋自己在2013年拍攝電影《強哲》的動作戲時，右肩膀肌肉被撕裂，落下了病根，而隔年再拍攝《辣手警探》的動作戲時，傷勢整個惡化，當時真的痛到讓他受不了；雖然後來有持續進行多種治療方式，不過受傷部位的疼痛症狀以及過度活動身體時所帶來的不便卻一直沒有減緩，2015年進行了MRI檢查後，才被確診出罹患了「骨瘤」，當時醫生就曾告訴他：「正常履行兵役義務是不可能的」，他也將此診斷書在同年12月遞交給大邱地方兵務廳，最後得到了7級（保留其兵役等級）的判定。

劉亞仁在2013年拍攝電影《強哲》的動作戲時，右肩膀肌肉被撕裂，落下了病根。（翻攝自Naver）

劉亞仁說自己在那之後雖然一直持續對右肩進行追蹤及治療，但傷勢狀況一直反反覆覆，在之後的兵役檢查中依然得到了保留兵役的結果；更不幸的是，他在去年青龍電影獎活動的前2天，左肩鎖骨又骨折，他因深知在這種敏感的時候對外公開傷勢會被誤會成是刻意要逃兵役的手段之一，因此只能默默忍著繼續消化原訂的工作行程，對大眾隱瞞自己真正的健康狀況。對此，劉亞仁有所反省，但也表示：「關於骨瘤，雖不能斷言，但如果不發生異常擴散發展現象，就有可能履行兵役義務，對於服役我意志堅定」，認為受傷惹議是自己的不幸，但還要因自己的不幸來請求他人的原諒的狀況，令他感到相當疲憊，強調：「這絕不是我逃役的工具」、「作為國民，絕不能背棄自己的義務」，精神令人相當敬佩。

劉亞仁去年參加青龍電影獎時，雖看起來十分正常，但是左肩鎖骨又骨折，他忍痛完成原訂所有工作行程。（翻攝自朝鮮體育） 劉亞仁強調自己的傷並非拿來逃兵役的工具，也一定會盡可能完成自己應盡的國民義務。（翻攝自STARNEWS）