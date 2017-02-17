捕獲野生宋仲基！化身「劉大尉」黑色勁裝遊泰國
2017/02/17 12:29
宋仲基日前被目擊穿著一身黑參觀泰國知名景點「大皇宮」。（合成圖，翻攝自微博）
〔記者陳昱均／綜合報導〕憑夯劇《太陽的後裔》攀上事業巔峰的南韓當紅炸子「基」宋仲基，在去年底正式結束與蘇志燮、黃正民聯手主演的新片《軍艦島》的拍攝後，最近都義氣現身在同門師弟朴寶劍的見面會上擔任驚喜嘉賓，繼上月底2大帥哥一起登台後，本月因朴寶劍繼續於泰國展開見面會，讓宋仲基這位好師兄也又特地飛到當地去參加。而宋仲基除了義氣相挺朴寶劍外，也有其他行程安排，在當地待了近一周，日前就被當地網友目擊穿著一身黑色勁裝參觀知名景點「大皇宮」，讓網友看了照片後忍不住直呼：「劉大尉是在出任務嗎？」
宋仲基（最右）在參觀大皇宮的同時，身邊有多名保鑣緊緊跟隨。（翻攝自微博）
在幸運巧遇宋仲基網友的照片中，可以看到他在泰國已經逐漸變得炎熱的天氣下，穿著一身黑色長袖襯衫配長褲去遊覽大皇宮，而身邊則被一票保鑣緊緊圍繞著，看起來氣場十足，簡直像是從《太陽的後裔》中活生生走出來的劉大尉；而在另一支網友拍攝的他準備搭車離開的影片中，宋仲基除了在發現粉絲後會親切揮手打招呼外，更標準比出泰國人打招呼的雙手合掌手勢來向工作人員們問候，被大讚是「禮儀男」。宋仲基在今天（17日）正式結束泰國行程，一早已搭機離開準備前往新加坡，明天（18日）將繼續為朴寶劍的新加坡場見面會站台，一起跟當地粉絲見面。
宋仲基已在今天結束泰國行程，搭機前往新加坡。（翻攝自微博）宋仲基明天將會現身在師弟朴寶劍的新加坡見面會上擔任嘉賓。（翻攝自微博）
相關新聞
- 朴寶劍想當狼少年 宋仲基角色互換最愛耍傲嬌
- （影音）宋仲基「抱歉我有XXX了」 打槍朴寶劍喊話想交往
- 無敵電子字典 新升級牛津高階八
- 朴寶劍爆紅更感恩 太喜歡宋仲基拒演情敵
- 撩妹功無敵 宋仲基&朴寶劍 白淨鹽臉男
- 新店伴山別墅 近北市價親民
- 宋仲基挺師弟展畫功 頻喊：寶劍對不起！
- 宋仲基初見朴寶劍 讚他「有光環」會發光！
- 宋仲基華語大噴發 朴寶劍驚呼XX
- 放閃還是干擾？宋仲基熊抱朴寶劍
- 宋仲基合體師弟！現場被逼：芒果冰朴寶劍二選一
- （影音）朴寶劍角色扮演撩台粉 最帥空少萌喊「我屬於你」
- 朴寶劍著黑白條紋襯衫抵台 宋仲基明日到
- （獨家）朴寶劍20日抵台！師兄宋仲基隔天到
- （影音X2）羨慕就輸了！9歲《雲畫》小童星羞認要到宋仲基電話
推薦新聞