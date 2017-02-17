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捕獲野生宋仲基！化身「劉大尉」黑色勁裝遊泰國

2017/02/17 12:29

宋仲基日前被目擊穿著一身黑參觀泰國知名景點「大皇宮」。（合成圖，翻攝自微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕憑夯劇《太陽的後裔》攀上事業巔峰的南韓當紅炸子「基」宋仲基，在去年底正式結束與蘇志燮、黃正民聯手主演的新片《軍艦島》的拍攝後，最近都義氣現身在同門師弟朴寶劍的見面會上擔任驚喜嘉賓，繼上月底2大帥哥一起登台後，本月因朴寶劍繼續於泰國展開見面會，讓宋仲基這位好師兄也又特地飛到當地去參加。而宋仲基除了義氣相挺朴寶劍外，也有其他行程安排，在當地待了近一周，日前就被當地網友目擊穿著一身黑色勁裝參觀知名景點「大皇宮」，讓網友看了照片後忍不住直呼：「劉大尉是在出任務嗎？」

宋仲基（最右）在參觀大皇宮的同時，身邊有多名保鑣緊緊跟隨。（翻攝自微博）

在幸運巧遇宋仲基網友的照片中，可以看到他在泰國已經逐漸變得炎熱的天氣下，穿著一身黑色長袖襯衫配長褲去遊覽大皇宮，而身邊則被一票保鑣緊緊圍繞著，看起來氣場十足，簡直像是從《太陽的後裔》中活生生走出來的劉大尉；而在另一支網友拍攝的他準備搭車離開的影片中，宋仲基除了在發現粉絲後會親切揮手打招呼外，更標準比出泰國人打招呼的雙手合掌手勢來向工作人員們問候，被大讚是「禮儀男」。宋仲基在今天（17日）正式結束泰國行程，一早已搭機離開準備前往新加坡，明天（18日）將繼續為朴寶劍的新加坡場見面會站台，一起跟當地粉絲見面。

宋仲基已在今天結束泰國行程，搭機前往新加坡。（翻攝自微博）宋仲基明天將會現身在師弟朴寶劍的新加坡見面會上擔任嘉賓。（翻攝自微博）

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