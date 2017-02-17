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《美國恐怖故事》第7季 主題竟與川普有關？

2017/02/17 08:03

目前已經在編劇階段的《美國恐怖故事》第7季，主題將與川普還有去年的美國總統大選有關。（翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國FX有線電視網所推出的影集《美國恐怖故事》，自2011年第一季正式開播後，就獲得不少劇迷的喜愛，第5季更找來搞怪天后女神卡卡參一咖，讓她憑藉該劇一舉拿下金球獎的「最佳電視電影或迷你影集女主角獎」，吸睛度十足。而在前6季中玩遍各種恐怖設定的原創者萊恩墨菲（Ryan Murphy），最近就公開表示自己受到去年美國總統大選的啟發，新一季就將根據大選的故事來編出新劇情！

《美國恐怖故事》至今已經播出6季，次次都在挑戰觀眾心理承受能力的極限。（翻攝自Moviepilot）

日前萊恩墨菲作客知名脫口秀主持人安迪寇恩（Andy Cohen）的節目《Watch What Happens Live With Andy Cohen》，對於新一季的《美恐7》劇情，他就表示：「這將會與我們剛經歷的大選有關，我認為對很多人來說這將是非常有趣的一件事」，但到目前為止他仍還沒想好本季標題的名稱，在被問到會不會有一個「仿川普」的角色時，他也未給出篤定答案，只淡淡回答：「可能吧！」而目前《美恐7》已經正在編劇的階段，預計會在今年6月份正式開拍，究竟會為大家帶來怎樣的大選相關劇情，已經引發熱烈期待。

網友們在聽聞這個消息後，已經迫不及待開始為這新一季的《美國恐怖故事》P出海報圖來。（翻攝自推特）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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