《美國恐怖故事》第7季 主題竟與川普有關?

目前已經在編劇階段的《美國恐怖故事》第7季,主題將與川普還有去年的美國總統大選有關。(翻攝自YouTube)

〔記者陳昱均/綜合報導〕美國FX有線電視網所推出的影集《美國恐怖故事》,自2011年第一季正式開播後,就獲得不少劇迷的喜愛,第5季更找來搞怪天后女神卡卡參一咖,讓她憑藉該劇一舉拿下金球獎的「最佳電視電影或迷你影集女主角獎」,吸睛度十足。而在前6季中玩遍各種恐怖設定的原創者萊恩墨菲(Ryan Murphy),最近就公開表示自己受到去年美國總統大選的啟發,新一季就將根據大選的故事來編出新劇情!

《美國恐怖故事》至今已經播出6季,次次都在挑戰觀眾心理承受能力的極限。(翻攝自Moviepilot)

日前萊恩墨菲作客知名脫口秀主持人安迪寇恩(Andy Cohen)的節目《Watch What Happens Live With Andy Cohen》,對於新一季的《美恐7》劇情,他就表示:「這將會與我們剛經歷的大選有關,我認為對很多人來說這將是非常有趣的一件事」,但到目前為止他仍還沒想好本季標題的名稱,在被問到會不會有一個「仿川普」的角色時,他也未給出篤定答案,只淡淡回答:「可能吧!」而目前《美恐7》已經正在編劇的階段,預計會在今年6月份正式開拍,究竟會為大家帶來怎樣的大選相關劇情,已經引發熱烈期待。

網友們在聽聞這個消息後,已經迫不及待開始為這新一季的《美國恐怖故事》P出海報圖來。(翻攝自推特)

相關影片:〈影片取自YouTube,如遭移除敬請見諒〉