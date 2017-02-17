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紙風車劇團 新竹苗栗溫暖巡迴

2017/02/17 07:12

今、明兩天，紙風車劇團將分別在新竹、苗栗演出。（紙風車文教基金會提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕新竹香山與苗栗公館的小朋友尖叫吧！在中國信託慈善基金會力挺下，紙風車劇團今天在新竹香山區大庄國小，明天則移師苗栗公館南河國小演出，爸爸媽媽們不妨帶小朋友，一起來感受紙風車透過演出傳遞的藝術魔法。

紙風車指出，前年開始啟動的「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」，深入全台各角落，演出的地點有些是離島中的離島，如曾演出的澎湖七美西湖社區，甚至得動用陸海空3種交通工具才能演出，許多地方都是台灣資源不足、經濟與學習資源匱乏的地帶，在中信基金會的支持下，紙風車與新竹市香山區發展協會攜手，提供小朋友更多接觸藝文演出的機會，今天就要在新竹香山大庄國小演出經典劇碼《紙風車的魔法書》，讓大小朋友沉浸在奇幻世界裡。

隔天紙風車則挺進苗栗公館南河國小，為鄉親帶來同一劇碼《紙》，紙風車指出，該校師生聽到演出訊息後，都非常開心，表示過去藝文團體很少有機會到此，也因此更積極協助在週邊社區張貼演出海報，將喜悅分享出去。

紙風車劇團演出行程表：

2017年02月17日（五）晚上7點，新竹市香山區大庄國小

2017年02月18日（六）晚上7點，苗栗縣公館鄉南河國小

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