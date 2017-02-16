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美女主播曝遊覽車司機爆肝行程 制度不可置信！

2017/02/16 23:09

房業涵是新生代崛起的主播之一。（合成圖，翻攝自房業涵臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「蝶戀花旅行社」14日發生嚴重的遊覽車翻車事件，不僅司機不幸身亡，還一共造成33人死亡，事件發生後，該旅行社更遭爆壓榨員工嚴重，才會釀成此次悲劇。而華視美女主播房業涵今日也在臉書上透露，自己光是跟著司機跑1天就快累趴了，更遑論不幸喪生的康姓司機，直言「下回記得跟司機說聲非常謝謝」！

14日「蝶戀花旅行社」發生遊覽車翻車的車禍。（資料照，記者陳薏云攝）

房業涵今日在臉書發文表示，自己今日清晨6點就坐上「定點來回」的客運，上車後她觀察到，司機在危險的「9彎18拐」路段，為了怕飆仔看不到只要轉彎就會按喇叭，且無線電從未停過，每個司機都互相通知路況，就怕一個閃神就出事，1天內從北車到宜蘭再到武陵，即使不塞車也花上整整10個小時，

房業涵還透露，開完去程的5小時後，有駐點的客運可以停下車好好吃飯，但沒駐點的卻只能繞了再繞、確保每回整車乘客安全無虞，且司機為了抓緊2小時休息時間，「椅子就是自家沙發、方向盤就是餐桌台」，快吃快睡後又要再開5小時的回程。

「蝶戀花旅行社」遭爆壓榨員工。（資料照，記者劉信德攝）

司機們疲勞的行程讓房業涵感嘆說，自己這次跟的已經是很有制度的客運，但更多的是一天要跑超多景點，甚至拚到深夜還要接特早班或早班的司機，「這種日復一日，根本不用像康司機連上18天，我們光這1天都累趴了」。

最後房業涵也語重心長地說，雖然司機不得連續開車超過10小時，但卻是「抓上方向盤才開始算」，實在太令人不可置信，願這個制度能夠被好好檢討。且房業涵也呼籲，希望大家下次若是搭乘客運，都可以「狠狠的、用力的、大聲的」跟司機說聲「辛苦了」！

房業涵臉書全文。（翻攝自房業涵臉書）

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