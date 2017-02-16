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（影音）邵雨薇閃照影中人是誰 吳慷仁這樣說

2017/02/16 21:29

勵馨基金會「No Means No說不就是不」公益記者會；吳慷仁（左）、郭書瑤。（記者陳奕全攝）

〔記者洪素津／台北報導〕邵雨薇和張立昂感情撲朔迷離，雙方皆不否認也不承認，然而邵雨薇情人節在Instagram po上和某位男子的剪影照，大家紛紛猜測是否為張立昂，更有網友突破盲點直說照片中的男子有可能為吳慷仁，因為最近兩人正合拍新戲《極品絕配》，今天吳慷仁出席公益活動看到照片便竊笑說：「你覺得是我嗎？很明顯不是我吧！」

勵馨基金會「No Means No說不就是不」公益記者會；吳慷仁。（記者陳奕全攝）

吳慷仁直說自己又不八卦，人家的事我不過問，直接否認自己不是照片中的剪影男。另外他分享了自己曾在捷運上看到色狼，正義感極重的他馬上拳頭硬起來，逼近色狼說：「你碰她我就揍你」。同時他也呼籲大眾要好好正視「性侵」議題。

勵馨基金會「No Means No說不就是不」公益記者會；郭書瑤。（記者陳奕全攝）

同場出席活動的郭書瑤也說自己做了很多功課要來詮釋性侵被害者，但是每每看到相關影片或故事都會相當難受，她也說如果她是被害人那真的會去尋死，希望透過身為公眾人物的影響力，讓社會好好幫助這些「被害人」。

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