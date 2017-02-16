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（影音）Max成「人體留聲機」甜喊賴佩霞奶奶

2017/02/16 21:54

隋棠（左）常在臉書分享Max的生活點滴。（翻攝自隋棠臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星隋棠和老公Tony婚後育有1子Max，剛生完小女兒Lucy不到1個月的她，看著1歲多的Max已經開始會模仿爸爸說話，形容兒子是「人體留聲機」。

Max邊玩尿布邊學爸爸講話。（擷取自隋棠臉書）

隋棠在臉書分享一段影片，只見Max躺在床上玩尿布，Tony邊幫他換尿布邊搞笑說：「星星、藍色、橢圓、噢你看！屁屁和雞雞！」他講一句Max就跟著重複一句，全程幾乎都是英文，中間穿插一段他用生澀的中文教兒子叫奶奶：「Max，奶奶！」聽到關鍵字後，Max也跟著重複「奶奶」，雖然沒有拍到，但隱約聽見疑似是賴佩霞開心的笑聲。

對於Max正處於會學大人講話的階段，隋棠坦言：「人體留聲機階段，一開始還會提醒爸爸不要亂教，現在已經放棄，他們兩個開心就好。」父子倆的互動也萌翻一票粉絲。

事實上，賴佩霞與前夫生下長女謝沛恩和次女謝沛庭，離婚後於2000年與Tony的父親再婚，也成為隋棠的婆婆、Tony的繼母、Max的奶奶，隋棠偶爾也會分享全家出遊的照片，一家人相處和樂融融。

賴佩霞（下排左二）是Tony（上排右二）的繼母，隋棠（上排右三）的婆婆。（翻攝自隋棠臉書）

相關影片：（影片擷取自隋棠臉書，如遭移除敬請見諒）

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