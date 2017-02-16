軟骨師女星演「貞子」 驚悚《七夜怪譚》嚇破膽

《七夜怪譚》中的西洋版「貞子」，找來具有軟骨師身分的女星邦妮摩根飾演。（派拉蒙影業提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕經典恐怖片《七夜怪談》系列推出全新篇章《七夜怪譚》，將揭開更驚悚刺激的內幕。片中的西洋版「貞子」惡靈薩瑪拉找來具有軟骨師身分的女星邦妮摩根飾演，她將身體可以折來折去的絕活，運用在恐怖演技上，保證讓觀眾看了嚇破膽。

《七夜怪譚》最初在尋找飾演惡靈的演員時，特技指導基斯坎貝爾剛好認識女星邦妮摩根，身兼特技演員和軟骨師身份。摩根回憶笑談，「他們打電話問我是否還在做這種把身體折來折去的恐怖表演，但沒有告訴我要做什麼。我看了第一部《七夜怪談》後不敢睡覺，所以從來沒有想過會加入續集演出。」

《七夜怪譚》的惡靈至少要花6小時上妝，才能呈現令人毛骨悚然的效果。（派拉蒙影業提供）

摩根更分享表示，惡靈的特殊化妝相當不簡單，包括手腳上的腐爛效果、假髮、死人妝容，需要3個化妝師同時上妝，並至少花6小時，才能完成令人毛骨悚然的扮相。

《七夜怪譚》講述一名年輕女子的男友，參與了一項神祕錄影帶的黑暗研究，傳說看完錄影帶的人都會在7天後死去。女子後來為了拯救男友而犧牲自我，沒想到卻因此揭開了更驚人的內幕：一段從來沒有人看過「隱藏在影片中的片段」。該片2月17日在台上映。

傳說看完神秘錄影帶的人都會在7天後死去。（派拉蒙影業提供）

《七夜怪譚》預告：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）