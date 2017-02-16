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露奶照遭指賣成人產品 辣模臉太情色屢碰壁

2017/02/16 21:35

T妹因為穿著暴露和使用曖昧字眼發文而踢到鐵板。（合成圖，翻攝自T妹粉絲團臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女模T妹因為敢言又敢秀身材，在網路上迅速竄紅，日前她的「激凸照」和其他辣照才被不肖色情業者盜用，使她無奈和應召女郎沾邊，沒想到今日她又在臉書發文稱，自己替廠商拍攝的照片可能因為「臉太情色」，竟然無法下廣告。

T妹自嘲被臉書拒絕投放廣告。（翻攝自T妹臉書）

T妹今日在個人臉書發文表示，她之前替女性補品的廠商拍攝宣傳照，不過由於照片中她穿著大爆乳，沒想到被質疑「賣的是成人產品或成人服務」，因此下廣告狂被拒。這讓T妹無奈表示「我想知道我的臉到底多情色」，直言「身材好不代表A」、「一堆女生A的不擋，什麼沒有一直針對我」？

T妹替廠商拍攝宣傳照片卻被認為是在宣傳成人產品。（翻攝自T妹臉書）

T妹還說，自己之前直播時因為標題打「深夜福利進來」後來也被逼撤下影片，但整個直播中她什麼都沒露，澄清福利是指「可以看到她」、說陪睡則是指「直播互看陪睡」，憤怒嗆說：「為什麼要一直想歪？是你們腦袋是情色，想的就是情色嗎？」T妹還稱自己努力工作，也常被廠商誇讚敬業，但卻被許多人「用主觀的意識去霸凌或打壓」，直呼不知道自己錯在哪。

T妹臉書全文。（翻攝自T妹臉書）

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