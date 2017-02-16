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黃心娣愛美學瑜伽 笑簡宏霖不軟Q

2017/02/16 19:55

黃心娣（右）學習瑜伽多年，特地帶著簡宏霖一同體驗。（記者王文麟攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕黃心娣學習瑜伽有7、8年的時間，這兩年還考到教師證照，日前她帶著同經紀公司的簡宏霖感受做瑜伽的樂趣，希望藉由瑜伽來修飾的身型，讓自己上鏡頭更好看。

黃心娣（右）學習瑜伽多年，特地帶著簡宏霖一同體驗。（記者王文麟攝）

簡宏霖最近投入三立新8點華劇《只為你停留》拍攝，接下來還有推出寫真書的計畫。他在過去曾因工作簡單體驗過空中瑜伽，不算真正做過瑜伽的他，這次與黃心娣上了一堂課之後，忍不住大呼：「原來瑜伽沒那麼簡單！」他表示：「我一直覺得瑜伽是不會讓身體痠、不會流汗的運動，沒想到做完之後真的蠻累的。」問他會不會陪著女友一起做？他也很誠實的笑說：「可能只有在追女生的時候才會吧！」

黃心娣（右）學習瑜伽多年，特地帶著簡宏霖一同體驗。（記者王文麟攝）

黃心娣目前在拍攝東森新戲《稍息立正我愛你》，談到當初學瑜伽的動機，她不好意思的說：「一開始其實很膚淺，那時聽到有人說『女生從什麼時候學瑜伽，青春就停留在那時候』，於是抱著是不是騙人的心態才開始接觸。」因為本身有在學跳舞，除了認為芭蕾的一些暖身動作跟瑜伽很類似之外，練習爵士舞時筋要開一點，才可以做到比較漂亮的姿勢，所以會對瑜伽愈練愈有興趣。

黃心娣（右）學習瑜伽多年，特地帶著簡宏霖一同體驗。（記者王文麟攝）

看到簡宏霖因為一些困難的瑜伽動作而不斷哀嚎，黃心娣笑個不停，她說：「看他痛苦的過程很可愛也很有趣，他其實可以再做更難的動作，因為以男生來說，他的筋沒有那麼硬，只是他做一下就放棄。」黃心娣透露，常有人看到她本人，發現她並沒有想像中的那麼高，是因為練瑜伽會讓身形變長，在鏡頭上或照片上看起來才會比較修長，因此她也鼓勵愛美的女生或男生，有機會能夠體驗看看瑜伽。

黃心娣（右）學習瑜伽多年，特地帶著簡宏霖一同體驗。（記者王文麟攝）黃心娣（右）學習瑜伽多年，特地帶著簡宏霖一同體驗。（記者王文麟攝）

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