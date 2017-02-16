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相隔一年奔台 黃雅莉竟做這事

2017/02/16 18:58

黃雅莉拍攝新歌《給眼淚一點時間》MV。（種子提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃雅莉相隔一年造訪寶島拍攝新歌MV，她心中魂縈夢牽的就是台灣美食，尤其辣度破表的滷味，來自湖南長沙的她，過去曾在台北生活半年，當時就迷上了台北的小吃，她抵台後的第一天，立刻奔去永康街買了300多元的滷味回飯店，一解相思之苦。

黃雅莉推出新專輯。（種子提供）

黃雅莉推出新專輯，首波主打《給眼淚一點時間》MV在台北取景拍攝，她在MV扮演「城市旅人」，靜靜地在旁看著別人發生的故事，用自己獨特的視角去紀錄一切，拍攝前特別與導演陳明聖溝通，希望這首歌表達出「破碎也是新生」的概念。

黃雅莉（左）與MV女主角對戲。（種子提供）

導演安排她以旁觀者的身份，數度站在窗外看著失戀的女孩，最精采的一幕莫過於黃雅莉溫柔地拂去女孩淚水，要傳達溫柔堅定的力量，看似簡單的戲份，沒想到竟要她也面臨了挑戰，「導演要我擦去女孩的淚水，因為觀眾看的角度跟我不太一樣，我根本看不到她的臉，就要憑感覺她的眼淚在哪裡，我深怕擦錯擦到人家鼻子上去。」

此外，同事也買了珍珠奶茶、芭樂、麻糬等台灣小吃前去MV拍攝現場探班，她特別鍾愛水果芭樂，笑說：「我曾在電視劇聽到『芭樂』這詞，大家都在問『芭樂』是什麼意思，後來才知道原來就是番石榴。」熱愛美食的她，不忘相約同事一起去逛夜市打牙祭，非得要把所有口袋美食名單吃完才甘心。

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