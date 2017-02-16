限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

強國腥夫地下家人遭起底 美女妻打進新加坡上流鋪路

2017/02/16 20:10

胡海泉（左一、右一）隱婚隱生多年，其實不僅有老婆，還有兩個孩子。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手胡海泉13日被爆出夜會一名白衣女子，兩人不僅大玩壁咚、上酒吧，胡還帶該女子回家過夜。不過由於胡海泉已經被爆出隱婚隱子多年，因此這個緋聞傳出使胡的形象大傷。而昨日，胡不僅在微博坦承自己真的有小孩，他的「地下家人」也遭到好友出賣。

胡海泉（左下圖左）的兒子叫Vincent、女兒叫Jojo。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

昨日，《全明星探》微博亮出胡海泉私下在好友圈中的發文，起底胡的「地下老婆和兒女」，從發文中不僅可以看到胡的老婆膚白大眼長得超正，且胡還有一子Vincent，以及和自己同天出生、被他稱為「前世情人」的女兒Jojo。胡為了一雙兒女，又是作詩又是寫肉麻的感性話，看得出來感情相當好。

胡海泉的家人全被曝光。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

此外，胡的好友還爆料，胡海泉並未如外界所傳跟老婆離婚，且他老婆是重慶人、個性有些強勢，時常在親友面前使喚胡。不過，其老婆在讀商學院的時候就已經打入新加坡上流社會的圈子，因此也時常幫胡拉資金，並且胡一家人已經移民新加坡3到4年，在當地也有房產，只要再待個1至2年，就可以順利拿到新加坡國籍。

相關新聞

推薦新聞
曾是班底後決裂 龍劭華聞汪笨湖死訊這樣說... 曾是班底後決裂 龍劭華聞汪笨湖死訊這樣說...
2017/02/16 14:47
律師男星把妹出糗 嫩妹當眾怒摑：有錢了不起呀！ 律師男星把妹出糗 嫩妹當眾怒摑：有錢了不起呀！
2017/02/16 16:13
鄺美雲揭坐輪椅之謎 膝蓋軟骨退化看到樓梯就怕 鄺美雲揭坐輪椅之謎 膝蓋軟骨退化看到樓梯就怕
2017/02/16 18:34
瑪麗蓮夢露曾懷小王種？孕肚照57年後首曝光 瑪麗蓮夢露曾懷小王種？孕肚照57年後首曝光
2017/02/16 15:18
熱戀14年甜蜜蜜 CoCo富豪尪這樣寵妻 熱戀14年甜蜜蜜 CoCo富豪尪這樣寵妻
2017/02/16 16:29
氧氣美女人氣告急 新劇收視率跌至個位數 氧氣美女人氣告急 新劇收視率跌至個位數
2017/02/16 11:47
被黑最慘一次！網紅挖舊照虧Baby「和她一樣」 被黑最慘一次！網紅挖舊照虧Baby「和她一樣」
2017/02/16 13:20
范冰冰高調放閃 李晨舊愛悔當年出軌 范冰冰高調放閃 李晨舊愛悔當年出軌
2017/02/16 19:39
22歲女星不堪壓榨宣布出家 公司反控幫付除毛費 22歲女星不堪壓榨宣布出家 公司反控幫付除毛費
2017/02/16 12:45
「演員竟是兒童性侵影片的最後防線？」 艾希頓庫奇聽證會上難過哽咽 「演員竟是兒童性侵影片的最後防線？」 艾希頓庫奇聽證會上難過哽咽
2017/02/16 13:06
好久不見！豐臀金上衣超薄透 胸前激凸見客 好久不見！豐臀金上衣超薄透 胸前激凸見客
2017/02/16 13:50
被拆穿假面具仍不知悔改 花英怒嗆網友：你們才該自重 被拆穿假面具仍不知悔改 花英怒嗆網友：你們才該自重
2017/02/16 14:29
（影音）張孝全下跪求婚 鄭秀文自曝變態行徑 （影音）張孝全下跪求婚 鄭秀文自曝變態行徑
2017/02/16 15:04
（影音）楊洋激吻畫面引爆動 強國電影未上映就要拍續集 （影音）楊洋激吻畫面引爆動 強國電影未上映就要拍續集
2017/02/16 11:56
（影音）小嫻瞞不住無子宮 孫協志庹宗康幫守密 （影音）小嫻瞞不住無子宮 孫協志庹宗康幫守密
2017/02/16 18:09
鍾麗緹新造型遭批裝嫩 緊身衣貼腰炸出肉 鍾麗緹新造型遭批裝嫩 緊身衣貼腰炸出肉
2017/02/16 16:36
哈菸遭嗆「賤人燒香」 鄭爽私人帳號開砲了 哈菸遭嗆「賤人燒香」 鄭爽私人帳號開砲了
2017/02/16 18:03
憂于美人被黑 藍心湄罵她解尷尬 憂于美人被黑 藍心湄罵她解尷尬
2017/02/16 18:21
消失被酸「過氣了？」 阿喜2個月惦惦賺500萬 消失被酸「過氣了？」 阿喜2個月惦惦賺500萬
2017/02/16 13:09
（影音）小嫻沒子宮頻被問 婆婆：我好心疼 （影音）小嫻沒子宮頻被問 婆婆：我好心疼
2017/02/16 15:51
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.