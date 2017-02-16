強國腥夫地下家人遭起底 美女妻打進新加坡上流鋪路

胡海泉（左一、右一）隱婚隱生多年，其實不僅有老婆，還有兩個孩子。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手胡海泉13日被爆出夜會一名白衣女子，兩人不僅大玩壁咚、上酒吧，胡還帶該女子回家過夜。不過由於胡海泉已經被爆出隱婚隱子多年，因此這個緋聞傳出使胡的形象大傷。而昨日，胡不僅在微博坦承自己真的有小孩，他的「地下家人」也遭到好友出賣。

胡海泉（左下圖左）的兒子叫Vincent、女兒叫Jojo。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

昨日，《全明星探》微博亮出胡海泉私下在好友圈中的發文，起底胡的「地下老婆和兒女」，從發文中不僅可以看到胡的老婆膚白大眼長得超正，且胡還有一子Vincent，以及和自己同天出生、被他稱為「前世情人」的女兒Jojo。胡為了一雙兒女，又是作詩又是寫肉麻的感性話，看得出來感情相當好。

胡海泉的家人全被曝光。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

此外，胡的好友還爆料，胡海泉並未如外界所傳跟老婆離婚，且他老婆是重慶人、個性有些強勢，時常在親友面前使喚胡。不過，其老婆在讀商學院的時候就已經打入新加坡上流社會的圈子，因此也時常幫胡拉資金，並且胡一家人已經移民新加坡3到4年，在當地也有房產，只要再待個1至2年，就可以順利拿到新加坡國籍。