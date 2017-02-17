曾說「絕不會拍AV」！20歲SOD宣傳部之花下海了

年僅20歲的加藤桃香，原本是成人影片集團SOD的員工。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼櫻井彩與市川雅美之後，SOD宣傳部又有女員工下海拍AV！根據知名AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》撰文介紹，有日本成人影片集團Soft On Demand（簡稱SOD）宣傳部之花稱號的加藤桃香，也將依循前輩櫻井彩的傳統，於下月正式AV出道，年紀僅20歲的她進入公司才短短1年，是宣傳部年紀最小的員工，更被視為3月最受注目的新人！

年僅20歲的加藤桃香，原本是成人影片集團SOD的員工。（翻攝自網路）

戴著眼鏡、外型清秀稚嫩的加藤桃香，之前曾在節目上放話「絕對不會拍AV」，讓一心期待她進軍「淫光幕」的人很失望，不過，一劍浣春秋也爆料，宣傳部職員兼差拍AV的企劃，從以前就是SOD與各事務所搞出來的花樣，先是讓加藤桃香以將有「重大發表」的名義耍了幾次影迷，覺得她可能不會拍AV後，再以迅雷不及掩耳的速度於情人節宣布下海，並公開出道作封面，果然引起影迷熱烈討論！而SOD更刻意拿掉封底賣關子，不讓她的年輕肉體曝光，也成功吊足粉絲的好奇心。

加藤桃香於情人節宣布下海，並公開AV出道作封面。（翻攝自網路）