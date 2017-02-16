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女星後台眉角多 藍心湄罵于美人「白目」

2017/02/16 18:10

藍心湄分享容易招惹閒話經驗，直說「好人嘴賤，壞人嘴甜」。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕藍心湄錄TVBS《女人我最大》邀請星座專家唐綺陽（唐立淇）與劉曉憶、潘慧如、倪雅倫等人聊「12星座誰最小人」，各自分享慘痛經驗，藍心湄也直言「好人嘴賤，壞人嘴甜」即使是玩笑也可能會招惹閒話，因為你永遠不知道誰會在意。

藍心湄提到她在更衣室時聽到外頭于美人正在看她今天錄影的服裝，還開玩笑說「可不可以當圍裙」，藍心湄換完衣服便直言對于美人：「你很白目」，她表示這就是容易遭小人陷害的地方，聽懂意思後，于美人抱住造型師說：「我對不起你，請你原諒我」，可愛舉動化解現場尷尬，藍心湄看似罵人，卻是巧妙化解誤會。

潘慧如（左起）、倪雅倫、劉曉憶、郭曉曉、亞美將、芳瑜錄製節目談遇小人經驗。（TVBS提供）

而小人纏身的潘慧如則表示曾遇女藝人詢問合約問題，潘慧如僅表示須好好解決，事後竟遇對方經紀人興師問罪，原來此女藝人說「是潘慧如建議不要續約，不會照顧藝人，在這家公司不好。」面對前輩經紀人，潘慧如無辜，但也不知該如何解釋。

另外倪雅倫也說有段時間自己總是沒有廣告工作，原來是有位後輩模特兒，在人前總是很客氣地主動讓位，背地裡卻向負責廣告的經紀人告狀，對此倪雅倫無奈表示小人不能用年紀或外表判斷。

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