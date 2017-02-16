深夜壁咚嫩妹過夜後 強國歌手認了有小孩

胡海泉（左一、右二）夜會一白衣女子（左二、右一），還上演「壁咚」。（合成圖，翻攝自《全明星探》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星胡海泉是中國知名雙人演唱組合「羽泉」的其中一員，雖然事業地位頗高，但感情生活卻一直成謎。時常被傳隱婚隱生的他，13日卻被爆出深夜幽會一白衣嫩妹，不僅大街上玩壁咚，甚至兩人去完酒吧還一起回家過夜。對此，胡海泉昨日終於打破沉默對外回應，雖然承認自己「有孩子」，但卻表示「沒有新戀情」。

胡海泉（左）是「羽泉」組合的其中一員。（翻攝自「羽泉」微博）

胡海泉昨日在微博發文表示，原先做為公眾人物對緋聞並不想要多作解釋，但他考慮之後認為有必要給自己和家人一個交代，因此澄清道，由於他個人行為不夠謹慎，「給自己真正愛的人，我的『孩子和家人』帶來了本不該有的困擾傷害」，雖然他否認自己有新戀情，但也為自己不負責任的行為跟關注這件事的朋友道歉，並說自己經過這件事會督促自己成長。

而胡海泉的此發文，等於是承認了自己真的有「小孩」，首度證實「隱婚隱生」的傳聞！不過，由於他的貼文中並未提到「老婆、妻子、太太」等相關字眼，僅以「家人」來帶過，因此他到底是有無結婚、婚姻關係是否還在持續，這些仍然不得而知。

胡海泉微博全文。（翻攝自胡海泉微博）