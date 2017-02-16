限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

鄺美雲揭坐輪椅之謎 膝蓋軟骨退化看到樓梯就怕

2017/02/16 18:34

54歲鄺美雲外型貌美，凍齡有成。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星鄺美雲以一曲《容易受傷的女人》走紅，近年轉戰珠寶界，事業有成的她，已是身價20億富婆，昨她曬坐輪椅照，自曝「膝蓋出現問題」，今受訪時大方揭露坐輪椅之謎，引發關切。

鄺美雲膝蓋軟骨嚴重退化，上下樓梯需以輪椅代步。（翻攝自臉書）

《香港蘋果日報》報導，鄺美雲聊到膝蓋問題時，透露上個月至江西開會，在機場不小心受凍跌倒，導致整個農曆新年都沒出門，經骨科醫師診斷後，確定是膝蓋軟骨退化，也被叮嚀不能走樓梯、穿高跟鞋，「我家裡好多樓梯，就算吃止痛藥、吃葡萄糖胺，但要走樓梯就是不會好」，加上膝頭發炎、軟骨磨擦退化及發炎，「不去治療，吃什麼藥都不會好！」

鄺美雲因膝蓋軟骨退化，特別購入「樓梯輪椅」方便上下樓梯。（翻攝自臉書）

鄺美雲目前在家靜養，但上下樓需以「樓梯輪椅」代步，也容易感到疲累，她透露買樓梯輪椅前，已在停車場準備一台輪椅方便出入，「從家裡到停車場，好多樓梯，看到都暈，之前看到樓梯都怕！」她現在每天要吃葡萄糖胺及鈣片，同時也感嘆「有的人對自己身體不敏感，一出問題就很嚴重，我比較敏感，因此不是很嚴重才發現。」

鄺美雲近年轉戰珠寶界，現在的她，身價已高達20億。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼 《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼
2017/02/16 11:36
汪笨湖出身望族 《台灣心聲》掀起台語政論節目風潮 汪笨湖出身望族 《台灣心聲》掀起台語政論節目風潮
2017/02/16 10:42
曾是班底後決裂 龍劭華聞汪笨湖死訊這樣說... 曾是班底後決裂 龍劭華聞汪笨湖死訊這樣說...
2017/02/16 14:47
心寒！汪笨湖曾求助官夫人 竟被問「又缺錢啦？」 心寒！汪笨湖曾求助官夫人 竟被問「又缺錢啦？」
2017/02/16 14:55
曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他 曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他
2017/02/16 10:40
汪笨湖賺進扁迷熱淚 鄉土文學曾被拍成電影 汪笨湖賺進扁迷熱淚 鄉土文學曾被拍成電影
2017/02/16 10:24
安雅染毒頻作公益 仍難除厄運 安雅染毒頻作公益 仍難除厄運
2017/02/16 10:55
氧氣美女人氣告急 新劇收視率跌至個位數 氧氣美女人氣告急 新劇收視率跌至個位數
2017/02/16 11:47
瑪麗蓮夢露曾懷小王種？孕肚照57年後首曝光 瑪麗蓮夢露曾懷小王種？孕肚照57年後首曝光
2017/02/16 15:18
跑新聞看過百具遺體 台客名嘴累了也懶得罵 跑新聞看過百具遺體 台客名嘴累了也懶得罵
2017/02/16 13:34
22歲女星不堪壓榨宣布出家 公司反控幫付除毛費 22歲女星不堪壓榨宣布出家 公司反控幫付除毛費
2017/02/16 12:45
律師男星把妹出糗 嫩妹當眾怒摑：有錢了不起呀！ 律師男星把妹出糗 嫩妹當眾怒摑：有錢了不起呀！
2017/02/16 16:13
熱戀14年甜蜜蜜 CoCo富豪尪這樣寵妻 熱戀14年甜蜜蜜 CoCo富豪尪這樣寵妻
2017/02/16 16:29
被黑最慘一次！網紅挖舊照虧Baby「和她一樣」 被黑最慘一次！網紅挖舊照虧Baby「和她一樣」
2017/02/16 13:20
美腿天后產後罩杯激升 裸體艷舞送老公 美腿天后產後罩杯激升 裸體艷舞送老公
2017/02/16 17:09
情人節收到低胸睡衣 范冰冰穿上長這樣 情人節收到低胸睡衣 范冰冰穿上長這樣
2017/02/16 10:23
（影音）楊洋激吻畫面引爆動 強國電影未上映就要拍續集 （影音）楊洋激吻畫面引爆動 強國電影未上映就要拍續集
2017/02/16 11:56
被拆穿假面具仍不知悔改 花英怒嗆網友：你們才該自重 被拆穿假面具仍不知悔改 花英怒嗆網友：你們才該自重
2017/02/16 14:29
出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃 出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃
2017/02/16 09:50
消失被酸「過氣了？」 阿喜2個月惦惦賺500萬 消失被酸「過氣了？」 阿喜2個月惦惦賺500萬
2017/02/16 13:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.