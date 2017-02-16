鄺美雲揭坐輪椅之謎 膝蓋軟骨退化看到樓梯就怕

54歲鄺美雲外型貌美，凍齡有成。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星鄺美雲以一曲《容易受傷的女人》走紅，近年轉戰珠寶界，事業有成的她，已是身價20億富婆，昨她曬坐輪椅照，自曝「膝蓋出現問題」，今受訪時大方揭露坐輪椅之謎，引發關切。

鄺美雲膝蓋軟骨嚴重退化，上下樓梯需以輪椅代步。（翻攝自臉書）

《香港蘋果日報》報導，鄺美雲聊到膝蓋問題時，透露上個月至江西開會，在機場不小心受凍跌倒，導致整個農曆新年都沒出門，經骨科醫師診斷後，確定是膝蓋軟骨退化，也被叮嚀不能走樓梯、穿高跟鞋，「我家裡好多樓梯，就算吃止痛藥、吃葡萄糖胺，但要走樓梯就是不會好」，加上膝頭發炎、軟骨磨擦退化及發炎，「不去治療，吃什麼藥都不會好！」

鄺美雲因膝蓋軟骨退化，特別購入「樓梯輪椅」方便上下樓梯。（翻攝自臉書）

鄺美雲目前在家靜養，但上下樓需以「樓梯輪椅」代步，也容易感到疲累，她透露買樓梯輪椅前，已在停車場準備一台輪椅方便出入，「從家裡到停車場，好多樓梯，看到都暈，之前看到樓梯都怕！」她現在每天要吃葡萄糖胺及鈣片，同時也感嘆「有的人對自己身體不敏感，一出問題就很嚴重，我比較敏感，因此不是很嚴重才發現。」

鄺美雲近年轉戰珠寶界，現在的她，身價已高達20億。（翻攝自臉書）