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（影音）吳慷仁屁孩時愛虧妹 瑤瑤抱怨媒體性騷擾

2017/02/16 16:54

〔記者洪素津／台北報導〕吳慷仁、郭書瑤今出席勵馨公益記者會，共同呼籲大眾正視「性侵」議題，兩人更是身體力行拍攝相關短片加強宣傳，受訪中吳慷仁也提到自己在年輕歲月時真的很幼稚，騎著機車在路上虧妹，邊吹口哨邊說：「ㄟ要哄趴謀？」

勵馨基金會「No Means No說不就是不」公益記者會；吳慷仁、郭書瑤。（記者陳奕全攝）

吳慷仁說到自己的年少輕狂，一群臭男生在一起總會有一些調侃女性的話，會對性跟戀愛有很大的憧憬，看到女生就說「ㄟ要哄趴謀？」，而他也表示這次在短片詮釋「加害人」身分，要演很簡單，但內容其實很難講，認為人跟人溝通有著很大的誤解，千萬不要以為自己想要，別人就想要，這很要不得。

勵馨基金會「No Means No說不就是不」公益記者會；吳慷仁、郭書瑤。（記者陳奕全攝）

另外郭書瑤也表示為了拍攝短片她花了很多時間去做功課，以前她總覺得「性侵」離自己很遠，沒想到這件事常發生在你我周遭，也沒有想到人性竟可以這麼醜陋，她直說：「我若是被害人我真的會想死」；至於是否有被性騷擾，郭書瑤打趣說「被媒體性騷擾」，抱怨媒體都下一些很恐怖的標題讓她很困擾。

勵馨基金會「No Means No說不就是不」公益記者會；導演王維明（左起）、吳慷仁、郭書瑤、勵馨基金會執行長紀惠容、律師賴芳玉。（記者陳奕全攝）

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