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較疏遠二女兒？汪峰：要讓她知道有爸爸

2017/02/16 17:39

汪峰和章子怡常常在微博分享和女兒們的日常，生活相當幸福。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國歌手汪峰前年和影后章子怡甜蜜完婚，並在年底產下小女兒「醒醒」，而汪峰的11歲大女兒「小蘋果」和章子怡感情也非常好，互動就如親生母女般，一家4口生活幸福美滿。除了2個女兒外，其實汪峰還有個二女兒，雖鮮少提及，但汪峰表示自己常常會去看她。

汪峰過去情史豐富，曾和女星齊丹、康作如有過2段婚姻，和名模葛薈婕雖未結婚，但育有一女「小蘋果」。日前汪峰上中國節目《魯豫大咖一日行》時，自曝和康作如也有生一個女兒，目前4歲，還誇讚女兒非常可愛，雖然沒有一起生活，但有時間就會去看她，「因為必須讓她知道她是有爸爸的」。

汪峰日前在節目中談到予康作如所生的二女兒，坦言仍會常去看她。（翻攝自新浪娛樂）

愛女心切的汪峰也感嘆和女兒們的年齡差異大，坦言當小蘋果結婚時自己都60歲了，而小女兒醒醒20歲時，自己居然已經70幾歲。罕見公開談到二女兒，他也透露，雖然少了朝夕相處，但父女關係仍相當親密，二女兒也曾向汪峰感性告白「爸爸我永遠愛你」，令他十分感動。

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