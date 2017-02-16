田馥甄《美女與野獸》海報好眼熟 家居名床大展4ni？

Hebe（左）和井柏然為電影《美女與野獸》中文主題曲獻聲，重新詮釋經典。（華研提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕艾瑪華森所主演的迪士尼真人版電影《美女與野獸》即將上映，讓不少影迷相當期待，中文主題曲則由歌壇天后「Hebe」田馥甄和男星井柏然深情詮釋，2人也為拍攝海報換上禮服和西裝，搭配上華麗背景，看似浪漫典雅，卻意外遭網友酸宛如「家居名床大展」。

日前釋出Hebe、井柏然拍攝的海報，卻遭網友酸像「家居名床大展」。（迪士尼提供）

日前迪士尼公布由Hebe、井柏然獻聲電影《美女與野獸》中文主題曲，2人為歌所拍攝的海報也一併曝光。海報中，Hebe頂著一頭浪漫捲髮，換上優雅的紅禮服，小手輕牽身穿一襲燕尾服的井柏然，畫面猶如王子和公主般。不料，照片一釋出卻遭網路紅人「垃圾文界的一位美少年」笑稱好像「世貿時尚家居名床大展」，引起不少網友附和「還以為是床的世界」、「短短幾個字彷彿聽到于美人的聲音」，意外引起話題。

Hebe首次和中國當紅小生井柏然合作，經典旋律透過編曲和2人優美的聲線組合，完美詮釋了這首愛情名曲。而《美女與野獸》真人版電影將搶先全美於3月16日在台上映。

《美女與野獸》中文版同名主題曲：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）