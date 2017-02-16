心寒！汪笨湖曾求助官夫人 竟被問「又缺錢啦？」

汪笨湖生前曾求助一位官夫人，本想請求幫忙轉介台大某名血癌名醫，沒想到對方劈頭就一句「你又缺錢啦？」（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家、電視名嘴汪笨湖罹患「骨髓化生不良症候群」，經多月治療仍鬥不過死神，今早不幸離世，讓外界相當惋惜，和汪笨湖交情甚篤、同是電視名嘴的黃光芹，去年曾去成大醫院探望好友，黃光芹透露汪當時整個人瘦一圈，看起來很絕望，黃光芹說：「畢竟他向來是一個意氣風發的人，卻受到如此大的打擊。」

電視名嘴黃光芹（左）曾在節目上訪問不少政治人物，包含洪秀柱（右）、黃國昌等。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，但最讓汪笨湖痛苦的恐怕不是病痛，而是政壇各方的回應讓他感受到人情冷暖，黃光芹透露汪笨湖生前曾打電話向一位官夫人求助，希望能幫忙轉介台大醫院某血癌名醫，沒想到對方一聽到他的聲音，得知他是汪笨湖，劈頭第一句話就說：「你又缺錢啦？」讓他非常心寒，不過為保護隱私，黃光芹未透露該官夫人的身分，不過汪的女婿本身就是成大的醫生，後來也覺得有熟人照料還是比較方便。