瑪麗蓮夢露曾懷小王種？孕肚照57年後首曝光

一組一代豔星瑪麗蓮夢露57年前疑似懷孕凸肚的珍貴彩色照片（左），在近日首度被曝光。（合成圖，翻攝自每日郵報、Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢一代艷星瑪麗蓮夢露憑藉性感形象風靡上世紀所有人，雖然在36歲時就不幸因服藥過量而香消玉殞，但仍然被視為一個主要的流行文化偶像，連到了21世紀都還難以從人們心中抹滅，影響力相當巨大。而在瑪麗蓮夢露一生中所經歷的3段短暫婚姻中，曾經歷過3次流產，後來也並未生下一子半女，但是最近卻被公開一組她在死前2年被好友佛萊妲霍爾（Frieda Hull）拍下的小腹微凸懷孕照，甚至驚傳她肚中寶寶的爸並非當時的老公亞瑟米勒（Arthur Miller），而是與她合作《我愛金龜婿》的義大利-法國男星尤蒙頓（Yves Montand）的，震驚所有人。

這組照片中的瑪麗蓮夢露看起來十分開心、露出燦爛又美麗的笑容，而微凸的小腹也相當引人注目。（翻攝自每日郵報）

根據《每日郵報》報導，瑪麗蓮夢露的好友佛萊妲霍爾在1960年的7月8日，於紐約的福斯影業片場外頭為她拍下了這6張十分珍貴的彩色照片，可以看到穿著襯衫配窄裙的瑪麗蓮夢露在笑著擺出各種姿勢時，小腹明顯微凸，從正面照中肚子的形狀看起來更真的像是「有了」，讓人十分驚訝。而這組照片原本一直都被佛萊妲霍爾做個人用途好好收藏著，不過在她於2014年不幸過世後，這些照片就被與她十分親近的鄰居東尼麥可斯（Tony Michaels）在拍賣會上買下，他表示：「她（佛萊妲霍爾）告訴了我這些照片背後的故事，說瑪麗蓮其實是被尤蒙頓搞大肚子的，這並不是一個揣測，而是她明確知道的事實，畢竟她與瑪麗蓮真的十分親近；這些照片也能證明一切」，但卻表示就連佛萊妲霍爾都不清楚孩子究竟是又一次自然流產，還是被瑪麗蓮夢露墮胎拿掉的。

瑪麗蓮夢露當時渾圓的小腹在窄裙的襯托下，形狀十分明顯。（翻攝自每日郵報） 瑪麗蓮夢露（右）當時在有老公的情況下，與合作《我愛金龜婿》的義大利-法國男星尤蒙頓傳（左）出緋聞，消息也指出她當時該組孕肚照中，腹中孩子的爸應該就是尤蒙頓。（翻攝自The Book Haven）

對此，專門收藏各種瑪麗蓮夢露生前所有資訊、照片以及物品的「瑪麗蓮夢露收藏」（The Marilyn Monroe Collection）就跳出來打臉，聲稱這個消息根本就是子虛烏有，因為並沒有任何證據能夠顯示瑪麗蓮夢露當時真的與傳出緋聞的尤蒙頓「搞出人命」來，加上這畢竟是一段瑪麗蓮夢露在還有婚約情況下的地下戀情，認為若她真的懷孕，相當注重自己形象的她，是絕對不可能這樣挺著大肚子公開拋頭露面、甚至還願意被拍攝的。此外，他們也表示瑪麗蓮夢露在1960年拍攝《我愛金龜婿》時，體重來到了人生新高，但是後來在1961年就又順利瘦了下來，認為不可能是懷孕，更秀出一組瑪麗蓮夢露在1960年拍攝的比基尼照，以平坦小腹證明她當時真的並未懷孕，引發熱議。

「瑪麗蓮夢露收藏」出面打臉這個消息，拿出一張1960年1月份瑪麗蓮夢露看起來小腹就已明顯凸出的照片佐證，認為她當時只是變胖了，並非懷孕。（翻攝自The Marilyn Monroe Collection） 不僅如此，他們也秀出一組瑪麗蓮夢露在被拍下孕肚照同年同月所拍攝的比基尼照片，顯示初她脫下衣服後肚子仍顯得平坦，反駁當時懷有身孕的消息。（翻攝自The Marilyn Monroe Collection）