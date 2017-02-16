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被拆穿假面具仍不知悔改 花英怒嗆網友：你們才該自重

2017/02/16 14:29

花英在被爆出一直在假裝受害者之後，今天終於對此事做出回應，嗆網友才該自重。（合成圖，翻攝自花英Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」在5年前疑似全體共同「霸凌」成員花英，導致她被迫退團的事件，最近因前工作人員跳出來爆料，而讓案情有了180度的大逆轉，讓大家這才發現原來花英過去一直在假裝受害者，不只謊稱腳傷打石膏不彩排反而去做美甲，其雙胞胎姊姊甚至發訊威脅要「刮花」後來也已退團的前成員雅凜的臉，姊妹倆行徑相當惡劣，一名T-ARA的前經紀人也出面證實這些都是真的，引發譁然。而在事發一周後，雖然花英本人仍持續在Instagram上活躍著，不斷PO出各種生活照以及姊妹合照，但直到今天（16日）才終於對此事做出回應，怒嗆網友：「你們才該自重！」

工作人員因看不下去花英的言論，曝光了當時她的雙胞胎姊姊孝英傳訊威脅要傷害現在已經退團的雅凜的內容。（翻攝自KBS News）

花英當時在月初播出的綜藝節目《TAXI》中主動提起退團往事，講到傷心處還一度落淚，聲稱當時自己不了解社會生活、獨自一人關在房間裡哭了很久而暴瘦的言論，前工作人員因覺得實在與事實相差太多、太過荒唐，才終於跳出來揭穿她的假面劇，瞬間引發眾怒，Instagram發文的評論上除了充滿謾罵聲外，也被網友所留「蛇」表情符號洗版，來形容她的蛇蠍心腸

花英（右）在節目中以受害者之姿稱自己當時不了解社會生活、獨自一人關在房間裡哭了很久而暴瘦，讓所有知情人士聽了都傻眼到不行。（翻攝自tvN）花英現在的Instagram PO文充斥著大量網友的謾罵以及諷詞她是「蛇蠍女」的蛇表情符號。（翻攝自花英Instagram）

對此，花英今天上傳了一支自己滿臉笑容、邊走邊開心跳躍的影片，並發文寫道：「給所有惡評者：看來你們就想看到那種『是你錯了』、『是我錯了』的噁心官方立場吧？在5年前因為年紀小與不成熟，才會發生那樣遺憾難過的事，是不是非得互揪頭髮、跟狗一樣在泥中打一架你們這些惡評者才會覺得痛快？該自重的是你們才對。」看來不僅對被扒出那些黑料毫不在意，甚至也沒有任何悔改之情，讓網友憤怒直呼：「現在還敢指責別人啊」、「年紀小就可以毀了6個人的5年青春嗎」、「婊子就是不知悔改」，甚至還有叫她「去死」的，再次引發熱議。

花英今天發文怒嗆所有對她留下惡評的網友們，叫他們才該自重。（翻攝自花英Instagram）

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