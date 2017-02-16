好久不見！豐臀金上衣超薄透 胸前激凸見客

豐臀金的紫色上衣太過薄透，讓她胸前的激凸看起來十分明顯。（翻攝自Daily Star）

〔記者陳昱均／綜合報導〕上流名媛「豐臀金」金卡達夏，自去年在巴黎遇上歹徒挾持搶劫，不僅被綁起來監禁在浴室內，還丟失近1100萬美元（約台幣3億4672萬元）的名貴珠寶後，就因驚嚇過度以及身心受創，消失於社交平台頗長一段時間，私下的穿著打扮更是完全捨去過去的華麗性感，幾乎都以寬鬆帽T且僅上淡妝的樸素模樣示人。不過，最近她除了慢慢回歸社交平台外，穿著打扮也開始回復過去的性感模樣，在最近被拍到的街頭照中，就穿著薄透到幾乎可說是「透視裝」的上衣，讓胸前的激凸一覽無遺。

豐臀金穿著一身紫準備去參加老公肯伊威斯特在紐約時裝周的大秀。（翻攝自E!News）

最近已經開始回歸正常社交活動的豐臀金，昨天在準備出發前去紐約時裝周參加老公肯伊威斯特的鞋子品牌「Yeezy」大秀時，被目擊從紐約某棟樓中走出，她身上穿著紫色的無袖超薄貼身上衣，搭配紫色的褲子、高跟鞋和外套，而服貼到不行的上衣材質更是讓她豐滿雙乳的曲線原形畢露，在沒穿內衣的前提下，胸前的2點更是明顯激凸，讓人難以移開視線，成為她近期以來最像過去那個豐臀金的性感穿搭。

豐臀金的上衣實在太過緊身薄透，讓人除了一秒發現她沒穿內衣外，整個胸部的形狀以及胸前的激凸都一覽無遺。（翻攝自Daily Star）