每晚睡前打...70歲豔星伴女兒血拚 顏值如姊妹

何琍琍是香港60年代的紅星。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕70歲港星何莉莉（本名何琍琍）1965年開始參與電影拍攝，曾在《文素臣》裡半裸演出，豪放形象，引起國際關注，拍過40多部作品的她，在事業如日中天之際，閃嫁富商趙世光，並淡出演藝圈，近日被直擊與女兒外出購物，凍齡臉蛋引發討論。

何琍琍1965年出道，演過40多部經典電影。（翻攝自網路）

《香港蘋果日報》報導，何莉莉10日與小女兒趙式平現身香港IFC購物中心，母女倆一身貴氣打扮，花了15分鐘買了手機後，又逛起精品頭飾，快速掃貨後，搭車離開，70歲的何莉莉，保養得宜，與女兒站在一起，毫無違和感，兩人猶如親姊妹，令人相當羨慕。



何琍琍1965年以電影《山歌姻緣》出道，隨後加盟邵氏電影，演出多部經典作品，與潘迎紫、趙心妍、胡燕妮等女星並列「邵氏十二金釵」，她曾感嘆歲月不饒人，47歲受訪時透露，為了維持青春不老容顏，除了服用抗衰老藥物外，每晚睡前還會打生長荷爾蒙針，施打2個月後，頭髮不僅變得光滑，皮膚也更加有彈性，就連雀斑也消失，不時與女兒分享自己的逆齡心得。

何琍琍（左前）保養得宜，70歲仍擁有凍齡好膚質。（翻攝自香港明報）

何琍琍（左）與已逝丈夫趙世光育有三女一男，右為大女兒趙式明。（翻攝自星島日報）