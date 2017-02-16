「演員竟是兒童性侵影片的最後防線？」 艾希頓庫奇聽證會上難過哽咽

艾希頓庫奇在昨天以他創辦的「荊棘：數位兒童守護者」基金會代表身分，出席參議院外交委員會的聽證會。（翻攝自CNN）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星艾希頓庫奇因為有個晚他5分鐘出生的弟弟、患有腦性麻痺與先天性心臟病的雙胞胎弟弟，從小就在壓力極大的家庭中長大；成名後的他也因為過去有過這番遭遇，在2009年與當時的妻子黛咪摩爾一起創辦了「荊棘：數位兒童守護者」基金會（Thorn: Digital Defenders of Children），希望保護兒童免於成為性奴隸。而在15日，他就為自己基金會之前接觸過的一樁女童遭性侵影片在網路上流傳的案子，出席參議院外交委員會的聽證會，抨擊相關機構與官員們辦事不利，講到激動處難過更哽咽：「我，一個演員和他的基金會，竟成了最後防線？」

艾希頓庫奇的「荊棘：數位兒童守護者」基金會，致力於保護兒童讓他們免於成為性奴隸。（翻攝自We are Thorn）

在當天約16分鐘的公開聽證會上，艾希頓庫奇以「荊棘：數位兒童守護者」基金會的代表人進行了一段約2分鐘的發言，他表示自己在進行保護兒童免於成為性奴隸的工作時，與世界各地的不同受害兒童接觸過，看過不少人們平常不會也不應該看到的事情，「我看過一支非常可怕的影片，受害的孩子跟我自己的小孩一樣大（2歲），在柬埔寨被專門去嫖妓的美國男觀光客強姦，而這個受害的孩子對此卻似乎已經習慣，甚至以為對方只是在跟自己玩」，在敘述這件事時難過到哽咽，對此感到氣憤不已。

艾希頓庫奇講到氣憤處一度哽咽。（翻攝自Entertainment Weekly）

不僅如此，艾希頓庫奇更公開自己的基金會曾接過來自美國國土安全部的求救電話，對方表示有一支7歲小女孩被性侵的影片不斷在暗網上流傳長達3年之久，他們因為無法解決，才會向艾希頓庫奇的基金會求助，希望他們能幫忙，讓他難以置信，直呼：「我們竟然成了最後一道防線，一個演員跟他的基金會，竟然是這類事情的最後一道防線？」他也說這就是他日常在工作上所會碰到的一切，雖然很艱辛，但他仍會繼續堅持做下去。

艾希頓庫奇對於美國國土安全部無法解決兒童遭性侵影片在網路上流傳的問題，卻找上自己的基金會來求助覺得很不可思議。（翻攝自The Huffington Post）

此外，艾希頓庫奇也分享了自己基金會在防止兒童免於被當成性奴買賣方面所做出的貢獻，像是他們曾處理過一名15歲女孩的案例，她在與網友線上聊天約出來見面後，在短短1小時內就被性侵，並被對方當成性奴來販售，不過憑藉他們所開發的一個軟體「Spotlight」，讓該名女孩在3天內就成功獲救，成效斐然。他表示：「這真的是有用的，在6個月內，我們有25%的使用者回報消息，並追蹤了超過6000名被當成性奴來販售的受害者，其中有2000名是未成年人，而這個工具也在900個機構中增加了4000名相關執法官員」；另一個他們所開發叫做「Solis」的軟體，也能成功將暗網內隱藏的資訊從原本的3年縮減至3周就迅速被發現，對社會貢獻非常大，讓參議院議員鮑伯寇爾克（Bob Corker）也發推感謝艾希頓庫奇與其基金會的付出與努力。

參議院議員鮑伯寇爾克（右）在推特上表達對艾希頓庫奇（左）的感謝。（翻攝自推特）

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