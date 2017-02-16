限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

「演員竟是兒童性侵影片的最後防線？」 艾希頓庫奇聽證會上難過哽咽

2017/02/16 13:06

艾希頓庫奇在昨天以他創辦的「荊棘：數位兒童守護者」基金會代表身分，出席參議院外交委員會的聽證會。（翻攝自CNN）

〔記者陳昱均／綜合報導〕好萊塢男星艾希頓庫奇因為有個晚他5分鐘出生的弟弟、患有腦性麻痺與先天性心臟病的雙胞胎弟弟，從小就在壓力極大的家庭中長大；成名後的他也因為過去有過這番遭遇，在2009年與當時的妻子黛咪摩爾一起創辦了「荊棘：數位兒童守護者」基金會（ThornDigital Defenders of Children），希望保護兒童免於成為性奴隸。而在15日，他就為自己基金會之前接觸過的一樁女童遭性侵影片在網路上流傳的案子，出席參議院外交委員會的聽證會，抨擊相關機構與官員們辦事不利，講到激動處難過更哽咽：「我，一個演員和他的基金會，竟成了最後防線？

艾希頓庫奇的「荊棘：數位兒童守護者」基金會，致力於保護兒童讓他們免於成為性奴隸。（翻攝自We are Thorn）

在當天約16分鐘的公開聽證會上，艾希頓庫奇以荊棘：數位兒童守護者」基金會的代表人進行了一段約2分鐘的發言，他表示自己在進行保護兒童免於成為性奴隸的工作時，與世界各地的不同受害兒童接觸過，看過不少人們平常不會也不應該看到的事情，「我看過一支非常可怕的影片，受害的孩子跟我自己的小孩一樣大（2歲），在柬埔寨被專門去嫖妓的美國男觀光客強姦，而這個受害的孩子對此卻似乎已經習慣，甚至以為對方只是在跟自己玩」，在敘述這件事時難過到哽咽，對此感到氣憤不已。

艾希頓庫奇講到氣憤處一度哽咽。（翻攝自Entertainment Weekly）

不僅如此，艾希頓庫奇更公開自己的基金會曾接過來自美國國土安全部的求救電話，對方表示有一支7歲小女孩被性侵的影片不斷在暗網上流傳長達3年之久，他們因為無法解決，才會向艾希頓庫奇的基金會求助，希望他們能幫忙，讓他難以置信，直呼：「我們竟然成了最後一道防線，一個演員跟他的基金會，竟然是這類事情的最後一道防線？」他也說這就是他日常在工作上所會碰到的一切，雖然很艱辛，但他仍會繼續堅持做下去。

艾希頓庫奇對於美國國土安全部無法解決兒童遭性侵影片在網路上流傳的問題，卻找上自己的基金會來求助覺得很不可思議。（翻攝自The Huffington Post）

此外，艾希頓庫奇也分享了自己基金會在防止兒童免於被當成性奴買賣方面所做出的貢獻，像是他們曾處理過一名15歲女孩的案例，她在與網友線上聊天約出來見面後，在短短1小時內就被性侵，並被對方當成性奴來販售，不過憑藉他們所開發的一個軟體「Spotlight」，讓該名女孩在3天內就成功獲救，成效斐然。他表示：「這真的是有用的，在6個月內，我們有25%的使用者回報消息，並追蹤了超過6000名被當成性奴來販售的受害者，其中有2000名是未成年人，而這個工具也在900個機構中增加了4000名相關執法官員」；另一個他們所開發叫做「Solis」的軟體，也能成功將暗網內隱藏的資訊從原本的3年縮減至3周就迅速被發現，對社會貢獻非常大，讓參議院議員鮑伯寇爾克（Bob Corker）也發推感謝艾希頓庫奇與其基金會的付出與努力。

參議院議員鮑伯寇爾克（右）在推特上表達對艾希頓庫奇（左）的感謝。（翻攝自推特）

相關影片：〈影片取自CNN臉書，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
「演員竟是兒童性侵影片的最後防線？」 艾希頓庫奇聽證會上難過哽咽 「演員竟是兒童性侵影片的最後防線？」 艾希頓庫奇聽證會上難過哽咽
2017/02/16 13:06
《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼 《母貓》揭日本應召女真實地獄 SM野戰性愛鏡頭不打碼
2017/02/16 11:36
1到2年不推作品 胡歌確定暫別演藝圈 1到2年不推作品 胡歌確定暫別演藝圈
2017/02/16 11:20
曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他 曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他
2017/02/16 10:40
出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃 出櫃男星情人節死會！PO玫瑰蠟燭浪漫被求愛照放閃
2017/02/16 09:50
松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」 松本潤偷吃戀情玩完 日網票選最可能閃婚是「他」
2017/02/16 09:08
睽違14年 《愛是您愛是我》原班人馬重聚拍續集！ 睽違14年 《愛是您愛是我》原班人馬重聚拍續集！
2017/02/16 08:51
入主DC？梅爾吉勃遜傳接手《自殺突擊隊2》 入主DC？梅爾吉勃遜傳接手《自殺突擊隊2》
2017/02/16 07:49
（專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說... （專訪）具惠善自爆閃婚安宰賢原因 何時生寶寶她說...
2017/02/16 07:19
艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功 艾瑪華森再爆耍大牌 甜美形象破功
2017/02/16 06:39
高富帥老公現身 全智賢穿皮草買菜霸氣外露 高富帥老公現身 全智賢穿皮草買菜霸氣外露
2017/02/15 22:28
馮德倫還原「退讓說」 原來愛妻舒淇文人來著 馮德倫還原「退讓說」 原來愛妻舒淇文人來著
2017/02/15 21:59
三浦春馬穿情侶衣 深情凝視女友照片流出 三浦春馬穿情侶衣 深情凝視女友照片流出
2017/02/15 21:55
緊防發電機楊冪 趙又廷：每個女的都是男的 緊防發電機楊冪 趙又廷：每個女的都是男的
2017/02/15 21:33
周冬雨揪竇靖童遊泰 影后級演技殺價 周冬雨揪竇靖童遊泰 影后級演技殺價
2017/02/15 21:04
歌神人肉快遞！與羅美薇歡慶結婚21年 歌神人肉快遞！與羅美薇歡慶結婚21年
2017/02/15 20:48
布麗拉森拒當花瓶 並肩抖森揭《骷髏島》謎團 布麗拉森拒當花瓶 並肩抖森揭《骷髏島》謎團
2017/02/15 20:38
陳小春吃飽就睡不播種 應采兒拚女無望 陳小春吃飽就睡不播種 應采兒拚女無望
2017/02/15 20:38
有脫有保庇！ 毒后復出人氣回暖 鐵粉齊聚慶生 有脫有保庇！ 毒后復出人氣回暖 鐵粉齊聚慶生
2017/02/15 20:33
劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪 劉愷威同房女星下巴驚異凸起 挨酸同款楊冪
2017/02/15 20:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.