汪笨湖賺進扁迷熱淚 鄉土文學曾被拍成電影

汪笨湖生前仍不放棄為台灣這塊土地發聲。（翻攝臉書）

〔記者鍾智凱／台北報導〕知名鄉土文學作家、電視名嘴汪笨湖今上午病逝成大醫院，他曾主持年代MUCH《台灣心聲》、華視《台灣起動》、《8100全民起動》等，草根風格深植人心，也是重要鄉土文學作家，知名作品《草地狀元》等曾被改編為八點檔，被改編為電影的《陰間響馬吹鼓吹》更得過台灣金馬獎特別獎，近年他曾在王文洋的支持下，開設台灣蕃薯電視台，但後來又得罪王文洋，導致金主大怒，最終他董事長職務遭解除，電視台也收攤，鮮少公開露面。

汪笨湖本名為王瑞振，受到知名作家小野的引荐，才進入影視圈，他1984年因違反票據法而入獄，在獄中開始用「汪笨湖」為筆名，開始投稿各大報副刊，文筆漸受關注，《落山風》、《嬲》、《草地狀元》等小說都是成名作品，《嬲》還被改編為電影《阿爸的情人》。

汪笨湖全盛時期，在2000年時更曾擔任三立戲劇總監，改編陳水扁與吳淑珍的故事，製播三立台灣台開台大戲《阿扁與阿珍》，當時月薪40萬元，公司還供房子、車子及司機，但後來據說因氣焰過盛，曾引發高層不滿。

6年前王文洋擔任金主，為汪笨湖出資開「台灣番薯電視台」，選在台南開播，汪笨湖也下海擔任節目《笨湖NEWS》主持人，傾盡整個電視台的節目來救援陳水扁，賺盡不少扁迷熱淚。