汪笨湖出身望族 《台灣心聲》掀起台語政論節目風潮

電視名嘴、知名作家汪笨湖證實病逝成大醫院。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家、電視名嘴汪笨湖先生由成大醫院證實，已於今天早上病逝，享年63歲，昨一度盛傳已拔管辭世，事實上尚未離開，仍在加護病房搶救，不過今早依舊敵不過死神回天乏術，1953年出生於台南地方望族，退伍接管家族事業，1984年時因票據法入獄，在獄中以「汪笨湖」為筆名投稿報刊雜誌，享譽文壇的代表作「落山風」即是獄中完成。

汪笨湖2013年診斷出大腸癌，後來又檢查出罹患血液疾病「骨髓化生不良症候群」，被醫生告知剩不到1年壽命。（翻攝自臉書）

2002年他開始在年代電視台主持《台灣心聲》，節目標榜百分百本土味，以「草地人」風格塑造特殊主持風格，言語犀利又敢說，鄉土俚語不離口，和觀眾如同朋友般的主持方式，讓他逐漸走紅，帶動台語政論節目風潮，更造就「汪笨湖現象」，《台灣心聲》創下高收視，深受中南部民眾喜愛，還紅回北部，讓他躍升成為「媒體南霸天」，汪笨湖除了是鄉土文學作家，也曾擔任戲劇監製，三立台灣台第一部八點檔《阿扁與阿珍》就是他一手打造，他曾任台灣番薯電視台董事長，和綠營人士交情甚篤，前總統陳水扁2015年保外就醫時，他曾到扁家探訪，本土色彩濃厚，頗受親綠民眾歡迎。

2013年汪笨湖診斷出大腸癌，去年9月結束例行檢查後出院，之後多次感冒發燒，才檢查出患有血液疾病「骨髓化生不良症候群」，醫生告知若找不到合適骨髓，可能壽命不到1年，但他仍勇敢對抗病魔持續治療，只是求生意志再堅定，拔河仍輸給了死神，享年63歲，這位「媒體南霸天」身影，也只能留在觀眾的心裡懷念了。