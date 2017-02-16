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（贈票）《愛國者行動》 震撼還原波士頓恐攻現場

2017/02/16 11:53

《自由娛樂頻道》要送出《愛國者行動》電影特映券給大家。（甲上提供）

〔記者陳昱均／台北報導〕改編自2013年震驚全球的波士頓馬拉松爆炸案電影《愛國者行動》，由身兼主角及監製的馬克華伯格及導演彼得柏格聯手打造，為力求貼近事實，片中有超過7成的電影場景都是在當年事發地點拍攝而成，神還原波士頓爆炸案的恐怖景象。

劇情敘述2013年全美知名的波士頓馬拉松路跑，集結了各地熱愛馬拉松運動的好手，卻傳出驚人的爆炸案，死傷慘重，警探湯米桑德斯（馬克華伯格飾演）與FBI探員理查戴斯拉瑞爾（凱文貝肯飾演）、警探傑佛瑞波格里斯（JK西蒙斯飾演）聯手合作，要在恐怖份子再次發動攻擊之前， 進行全美最大搜捕行動，封鎖全城就為找出炸彈主使者。

馬克華伯格（左）和導演彼得柏格（右）再度合作《愛國者行動》。（甲上提供）

這次《自由娛樂頻道》將送出《愛國者行動》電影特映券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了。

《愛國者行動》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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