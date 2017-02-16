15年前與蘇永康吸毒女星 現在長這樣

久違不見的安雅明天歡度40歲生日，好友鍾麗緹（右）昨提前幫她慶生。（翻攝自鍾麗緹微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星蘇永康及台灣女星安雅2002年6月在台北夜店尋歡作樂，遭警方臨檢，被發現服食搖頭丸，先後進看守所接受觀察勒戒，消失多年的安雅明天歡度40歲生日，昨天港星鍾麗緹早一步替好姊妹慶生，安雅氣質依舊。

鍾麗緹（右）和安雅（左）難得見面，開心和萌娃合照，網友猜測是安雅第2個小孩。（翻攝自鍾麗緹微博）

當年安雅染毒勒戒出獄後，漸漸淡出台灣演藝圈轉戰中國發展，4年前結婚生子後鮮少在娛樂圈露臉，鍾麗緹昨po出提前替安雅慶生照片，開心留言：「今天好開心可以和我的好姊妹安雅一起吃飯，慶祝她的生日，終於見到Kiran啦！祝你心想事成，身體健康，生活幸福美滿！愛你愛你。」

鍾麗緹（右）和疑似和安雅第2個小孩合影。（翻攝自鍾麗緹微博）

在鍾麗緹po出照片中，安雅大眼挺鼻尖下巴依舊，貌美如昔，引網友讚嘆，由於鍾麗緹還po出2人和一位可愛的萌娃合照，網友紛紛猜測baby有可能是安雅第2個小孩，不過2人至截稿前都未留言說明。