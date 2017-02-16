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曾被諷在床上很厲害 琳西蘿涵挺川普：打不過就加入他

2017/02/16 10:40

在好萊塢一片「反川普」聲浪中，曾被川普（右）公開諷刺的琳西羅涵（左）卻跳出來聲援他。（翻攝自The Hollywood Reporter）

〔記者陳昱均／綜合報導〕先前不斷被爆行為脫序的崩壞前童星琳西蘿涵，近年來積極想「從良」，擺脫負面形象，最近除了積極參與慈善活動、甚至遠赴土耳其去關心難民外，也開始公開談論政治議題；而在好萊塢的一片「反川普」聲浪中，琳西蘿涵就鶴立雞群地表達力挺自己川普的想法，甚至語出驚人表示：「打不過他，就加入他吧！」

琳西羅涵最近積極投入公益事業，甚至親赴土耳其去關心難民們。（翻攝自琳西羅涵Instagram）

琳西蘿涵最近接受了《每日郵報》訪問，在聊到新總統川普時，她就表示：「他是我們的總統，所以我們必須與他站在同一陣線，如果你無法打敗他，那就加入他吧！」琳西也認為，這樣展現關懷與支持的行為對美國人民來說是有利的，因為像土耳其總理就十分寬容地擁抱難民族群，人民對此也十分力挺，希望所有美國人也能像那樣力挺自己的領導者，但這卻似乎與川普要將難民驅趕出美國的政策相違背。更諷刺的是，川普在2004年才公開批評琳西蘿涵：「像她這樣總是惹麻煩的女孩，在床上應該很厲害吧」，讓不少女權人士看了十分火大；如今琳西不但不計前嫌，甚至還願意出面挺川普，確實跌破不少人眼鏡。

琳西羅涵認為美國人民應該與總統站在同一陣線才對。（翻攝自Haberler 7/24）

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