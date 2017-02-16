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睡衣有粉味！Jolin含淚抱著孔侑睡

2017/02/16 09:32

蔡依林收到粉絲送的孔侑抱枕，開心的抱著入睡。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌壇天后「Jolin」蔡依林除了翻糖蛋糕外，其他的休閒活動就是忙著追劇當迷妹，自從看了南韓電影《屍速列車》，深深被男主角孔侑迷倒，陸續觀賞了對方其他的作品，尤其追最近演出的電視劇《鬼怪》，追到黑眼圈都高掛也不嫌累，徹底沉迷男神的魅力中，粉絲看到她如此癡迷，特地送她印有孔侑的人型抱枕，讓她開心的眼眶泛淚抱著入睡。

天后的情人節不孤單，因為她今天曬出一張超萌照片，只見穿著粉紅睡衣的她，抱緊印有孔侑照片的抱枕，搞笑的戳對方鼻孔，露出幸福又開心的表情，不知是愛睏打哈欠還是喜極而泣，右側照片中的她眼眶有些泛淚，她寫下：「紮紮實實的抱著，謝謝粉絲寶送的禮物。」看得出來她非常喜愛，她先前在直播中就直喊好想和孔侑歐巴合作，現在收到抱枕禮物，正好滿足了她小迷妹的靈魂。

蔡依林之前就在直播中搞笑透露，新專輯一直難產是因為蛋糕和「孔侑歐巴」。（翻攝自微博）

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